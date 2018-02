Costi ridotti e alta efficienza. Sono questi gli obiettivi principali del fotovoltaico del presente e del futuro. Si tratta di una sfida continua per riuscire a fare dell’energia solare la tecnologia universale e definitiva. I limiti da superare sono ancora tanti ma il fotovoltaico negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante soprattutto in termini di riduzione dei costi di produzione. In effetti la fabbricazione dei modelli pannelli fotovoltaici è diventata automatizzata ed è riuscita nell’intento di confezionare un risultato finale capace di conciliare qualità ed economicità.

Il risultato? Moduli più affidabili, più efficienti e persino meno ingombranti. Le prestazioni dei pannelli fotovoltaici ad uso domestico sono sempre più sorprendenti visto che è aumentata anche la durata media di vita dell’impianto. Per le energie rinnovabili più in generale quello appena trascorso è stato un anno importante in molti Paesi del mondo, Italia compresa. Con 132,6 miliardi di dollari nelle energie pulite la Cina è sul gradino più alto del podio più alto, un primo posto che al momento pare irraggiungibile. Anche il Belpaese, malgrado la complessa situazione economica, ha investito 2,5 miliardi, il 15% in più rispetto all’anno precedente.

I dati diffusi nel nuovo report annuale di Bloomberg New Energy Finance sono quasi tutti positivi poiché è cresciuto il numero degli impianti di tipo residenziale. Lazio, Basilicata,Valle d’Aosta, Piemonte e Veneto sono le regioni che hanno registrato un incremento sia in termini di potenza che di unità installate. Il progresso tecnologico è così veloce che questi dati sono destinati a crescere ulteriormente in un tempo piuttosto circoscritto. Il futuro dell’energia sta nelle rinnovabili, ormai non c’è alcun dubbio. Tra i diversi tipi di pannelli che sono in attualmente in commercio ci sono:

pannelli solari termici in grado di trasformare l’energia solare in energia termica da impiegare per la produzione di acqua calda;

pannelli solari ibridi, per metà fotovoltaici e per metà termici, che consentono di convertire l’energia solare sia in energia elettrica che in energia termica;

pannelli solari termodinamici per mezzo dei quali l'energia solare viene trasformata in energia termica e successivamente in energia elettrica;

pannelli solari come i pannelli fotovoltaici sunpower che, grazie all’effetto fotovoltaico, permettono di trasformare l’energia solare in energia elettrica in modo diretto.

La manovra del 2018 approvata dal Consiglio dei Ministri prevede tra i provvedimenti la stabilizzazione dell’ecobonus per i condomini per i prossimi cinque anni e un’ulteriore detrazione fino al 65% per le singole unità immobiliari. Si tratta di una bella novità per tutti coloro che puntano all’efficienza e alla sostenibilità della propria abitazione. Con l’ecobonus quindi per tutte le spese sostenute al fine di migliorare le prestazioni energetiche è possibile richiedere l’agevolazione fiscale e beneficiare dello sgravio. Perché non provarci?