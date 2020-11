La regina degli scacchi (The Queen’s Gambit) su Netflix, una serie da vedere sicuramente:

La regina degli scacchi (The Queen’s Gambit) e’ la serie del momento disponibile su Netflix. Basata sul romanzo di del 1983 di Walter Tevis.

Una serie frizzante possiamo dire, originale e divertente. Elizabeth Harmon e’ la protagonista interpretata da Anya Josephine Marie Taylor-Joy in eta’ adulta mentre il suo ruolo da bambina e’ stato affidato a Isla Johnston.

Una bambina di un orfanostrofio viene attirata ad un gioco che non conosceva, gli scacchi e Mr. Shaibel, il custode della Methuen Home for Girls,insegna alla piccola Beth il famoso gioco. La bambina dimostra di avere una dote incredibile ed inizia ad approfondire le tattiche e le aperture. Prima le sfide con i ragazzi del liceo per poi arrivare da sconosciuta al campionato del Kentucky per poi vincerlo senza difficolta’, insomma una ragazzina che conquista subito il parere della cronaca.

Il rapporto costruito con la madre adottiva, il successo e gli eccessi come l’alcool e qualche tranquillante di troppo ed ovviamente in ogni grande storia non possono mancare quelle d’amore. Il suo successo arriva a superare anche gli Stati Uniti insomma la ragazza grazie agli Scacchi diventa piano piano un fenomeno nel suo campo a livello mondiale.

Resta un problema il maestro Vasily Borgov,giocatore invincibile, eroe nazionale Russo che vince tornei su tornei in giro per il mondo e la protagonista trovera’ un muro invincibile nelle sfide contro il maestro dei maestri.

Si arriva al grande torneo in Russia con i campioni da ogni parte del mondo, con i sovietici( Siamo negli anni 60) praticamente invincibili e Elizabeth si trovera’ ancora una volta occhi negli occhi con il grande maestro per una sorte di battaglia tattica.

Tanti personaggi divertenti per una serie originale, drammatica tutta da gustare e vedere.

Foto Wikipedia Bubba73