Il Napoli torna al San Paolo per la sfida contro l’Udinese. Gli uomini di Gattuso, dopo il doppio pari contro Milan e Bologna, hanno voglia di conquistare tre punti per difendere il sesto posto dai rossoneri. I friulani, invece, dopo il pari contro la Lazio, puntano ai tre punti per tenere sempre più distante la zona salvezza. Anche se, considerando la classifica, solo il Sassuolo ha ancora qualche possibilità di insidiare Roma, Napoli e Milan per un posto in Europa League.

Si rinnova l’alternanza in porta con Ospina a difesa della porta del Napoli dal 1′, dopo l’infortunio occorsogli contro l’Atalanta. Nessun dubbio per il ruolo degli esterni con Hysaj che pende il posto dello squalificato Di Lorenzo. Ballottaggio a centrocampo dove, nelle ultime ore, resta in vantaggio Lobotka ai danni del compagno Demme sempre più vicino alla panchina. In attacco torna la coppia formata da Mertens ed Insigne dopo il turno di riposo contro il Bologna. In forse Callejon insidiato dal messicano Lozano, in rispolvero dopo le ottime prestazioni.

Continua a crescere il numero degli indisponibili per Gotti che perde anche Okaka per squalifica contro il Napoli. Per questo motivo il tecnico dei friulani è costretto a portare al San Paolo diversi calciatori della Primavera. Ballottaggio in difesa dove Becao resta in leggero vantaggio ai danni d Troost-Ekong. Uomini contati a centrocampo dove resta confermatissimo soprattutto De Paul, non avendo gli uomini da schierare. In attacco, l’allenatore dovrà affidarsi ancora a Lasagna mentre il compagno di reparto, soprattutto dopo la rinuncia di Okaka, sarà Nestorovskij.

Di seguito le probabili formazioni: Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Udinese (3-5-2): Musso, Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Nestorovskij.