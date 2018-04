Up-to-date soccer information here . Now downloading stats from the football data source.

Cade malamente al “Veneziani” di Monopoli il Bisceglie di mister Mancini che, in una gara giocata al di sotto delle proprie capacità, va al tappeto già nella prima frazione sotto i colpi di Sarao (al 19′) e con l’autorete di Giron (al 38′). Per tutto l’arco della gara, la formazione biscegliese, non è riuscita ad imbastire serie azioni da goal lasciando spazio al monologo del “Gabbiano”. Il Monopoli domina in lungo ed in largo e porta a casa i tre punti meritatamente.

