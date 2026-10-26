Juve Stabia espugnato il fortino grigiorosso: 0-1 e festa sotto il settore ospiti

C’era una ferita aperta nel cuore dei tifosi della Juve Stabia: la bruciante eliminazione nella semifinale play-off contro la Cremonese di Stroppa di due stagioni fa. Una di quelle serate amanti dell’amaro in bocca che restano impresse a lungo. Ma il calcio, con la sua meravigliosa ciclicità, sa regalare serate di pura catarsi. Nello scenario dello Stadio “Giovanni Zini”, finalmente riaperto alla passione del popolo stabiese giunto in terra lombarda (seppur riservato ai soli possessori della fidelity card), la Juve Stabia di Pietro De Giorgio ha scritto una pagina destinata a rimanere negli almanacchi gialloblè.

La continuità di De Giorgio e le mosse di Pecchia

Forte del travolgente successo ottenuto contro il Südtirol di Lovisa, mister Pietro De Giorgio decide di dare fiducia al blocco solido e collaudato. Dall’altra parte, il bravo allenatore e avvocato Fabio Pecchia risponde affidandosi alla struttura esperta e imponente di Baschirotto e Luperto al centro della difesa. Sulla trequarti la Cremonese schiera la vivacità del nazionale belga Vandeputte e del giovane Licina a supporto del discusso attaccante Nasti.

Bellich d’autore, poi la difesa stringe i denti

Dopo i classici minuti iniziali dedicati al tondo e guardingo “studio” reciproco, la partita s’infiamma e diventa esplosiva. Al 24′ scatta l’ora x per le Vespe: dagli sviluppi di un calcio d’angolo la battuta perfetta trova l’inserimento puntuale del solito capitan Bellich, abile a girare la palla in rete di destro con un gesto tecnico impeccabile. È il gol che sblocca il match e indirizza l’inerzia della sfida.

La reazione grigiorossa non si fa attendere e mette a dura prova la tenuta dei campani. Qui sale in cattedra un immenso Vukovic, provvidenziale soprattutto nel negare la rete della capitolazione su un siluro di Grassi dal limite. Ma la retroguardia stabiese risponde colpo su colpo: memorabile l’intervento difensivo di Maggioni, che salva la porta nell’azione più pericolosa scaturita dall’ispirato tacco di Licina per il tiro a botta sicura di Berti.

Non sono mancati poi i momenti con il fiato sospeso: in ben due circostanze l’arbitro e la tecnologia del VAR sono diventati protagonisti di decisioni favorevoli allo Stabia, cancellando prima un penalty e poi una rete grigiorossa che parevano ormai segnati, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tanti sostenitori gialloblè (e al sottoscritto, pronto a disperarsi).

Vukovic saracinesca, il girandola di cambi e la sofferenza finale

La ripresa parte sulla falsa riga dei primi quarantacinque minuti: ritmi vibranti e spunti continui, con Vandeputte e la manovra targata De Giorgio in gran evidenza. Su un affondo avversario è ancora Vukovic a compiere un capolavoro riflesso sul rasoterra di Nasti.

Pecchia tenta di scuotere i suoi inserendo l’ex di turno Salvatore Elia al posto di Fellipe Jack e muovendo la prima punta con Manuel De Luca al posto di Nasti. Ma Vukovic dicitore di stasera non lascia passare nulla e sventa anche la spizzata del neoentrato. De Giorgio risponde blindando la mediana: fuori Kumi e dentro il bosniaco Karic. La Juve Stabia ne trae immediato giovamento in termini di freschezza e produce due ripartenze micidiali con Sibilli, a cui manca solo la stoccata vincente per chiudere definitivamente i conti.

Nelle battute finali, la panchina muove le ultime pedine: dentro Sandrucci e Candellone per Maistro e Sibilli, dosando le energie in vista dell’incombente turno infrasettimanale. Pecchia getta nella mischia l’artiglieria pesante calando il tris Djuric, Vogliacco e Bonazzoli. De Giorgio si copre con intelligenza inserendo Baldi e Fernandes per Di Nardo e Artioli.

Tra le proteste e i fischi del pubblico dello “Zini” esasperato dalla prestazione dei padroni di casa, c’è ancora spazio per un’emozione firmata Karic, che grazia la Cremonese con un pallonetto salvato sulla linea da Baschirotto, e per le decisive uscite di pugno di Vukovic nel lungo recupero, prima del giallo “di sacrificio” preso da Candellone.

Una vittoria che vale doppio

Il triplice fischio sancisce la rivincita perfetta per la Juve Stabia. La squadra di De Giorgio conferma l’incredibile momento di forma e l’elevata caratura di valori espressi nelle ultime uscite, perfezionando una rimonta esaltante dalla zona bassa della graduatoria (gravata dall’ormai nota e pesante penalizzazione). L’impresa dello “Zini” dà consapevolezza e slancio morale: il cammino è ancora lungo, ma con questa fame e con questa organizzazione di gioco, l’impegno infrasettimanale di mercoledì sera al “Romeo Menti” contro il Verona non fa più paura.