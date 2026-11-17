La Juve Stabia è pronta a rimettersi in cammino. Per le Vespe il campionato di Serie B entra in una fase cruciale e densa di tensioni, con la squadra chiamata a riprendere la marcia verso l’obiettivo salvezza su un campo storicamente ostico come lo stadio “Alberto Braglia” di Modena.

Un impegno già di per sé complicato, reso ancora più pesante da un fattore extracampo che aggiunge ulteriore pepe e motivazione alla trasferta emiliana: la rabbia per la recente bocciatura del ricorso, che conferma ufficialmente la penalizzazione in classifica per il club stabiese.

La spinta della rabbia agonistica

Il verdetto negativo arrivato nelle scorse ore sul fronte giudiziario sportivo ha inevitabilmente scosso l’ambiente, ma in casa gialloblù la parola d’ordine è trasformare la delusione e l’amarezza in energia pura. La squadra di mister Pietro De Giorgio vuole incanalare la rabbia per la penalità in classifica in una prestazione di carattere, compattezza e ferocia agonistica.

Il gruppo sa di dover fare quadrato e di non poter concedere distrazioni: ogni punto da qui alla fine del torneo avrà un valore doppio, non solo per la classifica ma anche per rispondere sul campo alle avversità.

La sfida del “Braglia”: esame di maturità per le Vespe

Di fronte ci sarà un Modena agguerrito e desideroso di sfruttare il fattore casalingo. Per la Juve Stabia la missione richiederà una prova tatticamente perfetta, capace di unire la consueta solidità a una maggiore incisività negli ultimi metri sotto la guida di mister De Giorgio.

La marcia salvezza riparte dunque da una notte di battaglia vera, dove le Vespe dovranno dimostrare di possedere le spalle larghe per reggere l’urto delle difficoltà e lottare con il coltello tra i denti per uscire indenni da una delle tappe più calde della stagione.