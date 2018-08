L’ex Presidente del Pisa potrebbe ritornare nel mondo del calcio

Non c’è che dire, è un’estate che ci sta riservando mille sorprese, oltre ad una campagna acquisti stellare da parte di molti club di serie A, c’è da registrare il ritorno di alcuni personaggi nel mondo del calcio. Dopo avervi raccontato di Petroni che ha praticamente acquistato la Juve Stabia, adesso dall’armadio esce lo scheletro di Pomponi, indimenticato Presidente che ha portato al fallimento il Pisa dopo una drammatica stagione conclusasi con la sconfitta casalinga nell’ultima giornata di campionato contro il Brescia.

L’ex Presidente del Pisa sarebbe interessato all’acquisto del settore giovanile del Taranto, si seguito le parole che Pomponi ha rilasciato in un’intervista: “Il settore giovanile ionico mi interesserebbe tanto. Sono stato contattato dal mio grande amico Lorenzoni che mi parla sempre benissimo della piazza tarantina. Mi sono preso un anno sabbatico nel calcio ma vivo di pallone e vorrei ricominciare. Mi farebbe piacere dopo le esperienze di Chieti e San Cesario. Se non dovesse accadere pazienza attenderò eventuali situazioni tra ottobre e novembre per poter subentrare. Una squadra senza settore giovanile non ha futuro: i bambini sono tutto. Basta vedere società come Atalanta, Empoli, e Lazio. Senza questo si fa la fine di Bari e Cesena. I genitori devono fare i genitori mentre gli allenatori devono essere padri di famiglia sul campo. A Chieti vietai di comprare scarpini colorati da 300 euro. Taranto? Non faccio pressioni perché il presidente Giove è padrone del club e sa quello che fa. L’unica cosa è che già vedere il Taranto in D fa male, perdere, eventualmente, il settore giovanile sarebbe ancora più brutto. Taranto, Chieti e Campobasso non meritano la serie D, ma minimo la C. Il presidente Giove sa quello che deve fare”.