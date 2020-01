Roma vs Juventus: Le probabili formazioni-Di Armando Mandara

Cristiano Ronaldo contro Dzeko, e’ uno dei piatti forti della serata, ma attenzione anche a Szczesny e Pjanic che sfidano il loro passato

Roma vs Juventus, gala’ di calcio allo Stadio Olimpico di Roma, una partita mai banale che ha sempre raccontato moltissimo con tanti campioni in campo sia oggi che nel passato:

E’ sempre una partita di grande fascino, Roma vs Juventus va a chiudere il giro di boa allo Stadio Olimpico di Roma, domenica sera si chiude il girone di andata e sara’ tempo per tutti i team della massima serie di analizzare la meta’ del campionato. La Juventus, e’ sempre padrona e questa non fa nemmeno piu’ notizia ma proprio in questo stadio e’ arrivato il primo ko in campionato contro la Lazio. Sarri fara’ il tifo per Gasperini, da ricodare che sabato sera ci sara’ un gustoso Inter vs Atalanta per poi provare a cucire sulla maglia mezzo scudetto. La Roma, puo’ sembrare una sorte di viceversa, prima dovra’ tifare Inter, con la speranza che Conte possa battere il Gasp e magari aspettare un regalo da Gattuso impegnato con i cugini laziali.

Saranno 90 e piu’ minuti da vivere con il cuore in gola: Le probabili formazioni della notte dello Stadio Olimpico

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Vertout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.