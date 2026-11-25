Nella celebre saga cinematografica de Il Padrino, diretta da Francis Ford Coppola e tratta dal romanzo di Mario Puzo, la famiglia Tattaglia occupa un ruolo centrale come una delle potenti “Cinque Famiglie” che si spartiscono il controllo della criminalità organizzata a New York nel secondo dopoguerra. Guidati dal patriarca Philip Tattaglia, i rivali dei Corleone incarnano il volto più spregiudicato e opportunista del cambiamento criminale di fine anni Quaranta.

Il profilo della famiglia e il business

Storicamente dediti allo sfruttamento della prostituzione, al gioco d’azzardo e al racket nei locali notturni di Manhattan e Brooklyn, i Tattaglia vengono spesso considerati dai Corleone come una famiglia di secondo piano sul piano strettamente strategico, priva del rigore e del codice d’onore rivendicato da Don Vito. Tuttavia, è proprio la loro spregiudicatezza a renderli il catalizzatore dello scontro che sconvolge gli equilibri della malavita newyorkese.

L’alleanza con Sollozzo e la guerra contro i Corleone

La svolta narrativa avviene nel 1945, quando Virgil “Il Turco” Sollozzo chiede il sostegno finanziario e politico di Don Vito Corleone per avviare il traffico su larga scala di eroina. Di fronte al netto rifiuto del Padrino, Sollozzo trova nei Tattaglia — e in particolare nel figlio del boss, Bruno Tattaglia — i suoi principali alleati.

Da questa intesa nasce il piano per eliminare Vito Corleone, che sopravvive miracolosamente all’attentato ma resta gravemente ferito. Da quel momento esplode una feroce guerra tra bande:

L’uccisione di Luca Brasi: il fedele sicario dei Corleone viene attirato in una trappola proprio da Bruno Tattaglia e da Sollozzo.

La vendetta di Sonny: in risposta all’agguato contro il padre, Santino Corleone ordina l’eliminazione immediata di Bruno Tattaglia, innescando una spirale di sangue che culminerà con l’assassinio dello stesso Sonny al casello autostradale.

Il declino e il celebre “battesimo di sangue”

Sebbene Philip Tattaglia appaia come il volto pubblico dell’opposizione ai Corleone, nel corso del film emerge come egli sia in realtà una pedina manovrata dal vero burattinaio della guerra: Emilio Barzini, il capo della famiglia più ambiziosa e potente di New York.

Dopo la tregua apparente negoziata da Don Vito al suo rientro, è il giovane Michael Corleone a chiudere definitivamente i conti. Nella celebre sequenza finale del battesimo — uno dei momenti più iconici della storia del cinema — Michael ordina l’eliminazione simultanea dei capi delle Cinque Famiglie: Philip Tattaglia viene sorpreso a letto e freddato dagli uomini dei Corleone, segnando la fine dell’egemonia del suo clan e l’ascesa incontrastata del nuovo Padrino.