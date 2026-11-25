Scuole chiuse, accesso vietato alle spiagge pubbliche e stop alle visite nei parchi cittadini e al cimitero comunale. Sono le misure disposte a Castellammare di Stabia in seguito al peggioramento delle condizioni meteorologiche.

La decisione, comunicata dal comune via Facebook, arriva dopo l’avviso diramato questa mattina dalla Protezione Civile della Regione Campania, che ha innalzato il livello di allerta meteo da giallo ad arancione fino alle ore 14 di giovedì 26 novembre 2026 su gran parte del territorio regionale.

Scuole pubbliche e private

Quindi per tutta la giornata di domani, 26 novembre, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche sia private, presenti sul territorio comunale di Castellammare di Stabia.

Parchi e spiagge interdette

Resteranno chiusi al pubblico il Parco Urbano delle Antiche Terme, il Parco di Villa Gabola e tutti gli altri parchi urbani cittadini.

Sarà inoltre interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche.

Chiusura del cimitero comunale

Il provvedimento riguarda anche il cimitero comunale, dove sarà consentito l’accesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività strettamente connesse ai servizi cimiteriali e funebri.