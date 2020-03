In isolamento, intanto, ci sono 26 nuclei familiari, per un totale di 92 persone, che hanno avuto di recente contatti con persone positive al coronavirus o con casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.

Stiamo vivendo una fase delicata, ma sapremo uscirne tutti insieme. Restiamo in casa, evitiamo contatti sociali. Questo è l’unico modo per fermare la diffusione del contagio. Continuiamo a collaborare, con maturità e senso di responsabilità verso sé stessi, i propri cari e tutti i cittadini. Insieme ce la faremo. –