MA.MA. “ Le voci di un sogno” di Gigi Di Luca

Lo spettacolo di teatro, musica e danza che omaggia le figure di Nelson Mandela e Miriam Makeba ed infatti il progetto porta le iniziali dei due leader, già presentato del suo ideatore Gigi Di Luca al Maschio Angioino, il regista lo riporta in scena in questa manifestazione tutta dedicata alla musica ed arte etnica appunto “ ETHNOS Festoval 2018 “, itinerante tra i Comuni di S.Giorgio a Cremano, Torre Del Greco, Casandrino, Bacoli e Volla, in collaborazione con la Regione Campania.

Ospite della serata e premiata con il ” Premio Ethnos 2018 ” NDILEKA MANDELA, nipote di Nelson Mandela alla memoria del quale il premio è dedicato

Lo spettacolo è basato sulla storia del popolo Africano proprio ai tempi di Nelson Mandela, trattando tutte le vicende legate all’oppresione e razzismo verso questo popolo, alla detenzione di Nelson Mandela, agli sforzi del popolo e di Miriam Makeba che porteranno alla sua liberazione e, con i suoi compagni di prigione e di partito, ebbe un unico obiettivo: sconfiggere le ingiustizie dell’apartheid a tutti i costi, pronto anche a morire per questa causa.

Bravissimi tutti gli attori coinvolti in questo progetto, prodotto da : ” La Bazzarra ” , Rita Monile, Chiara Savelli, Rossella Accardo, Adolfo Maschio, Angelo Montefusco, con la Regia di Gigi Di Luca , Assistente alla regia Rita Russo.

Meritano la citazione i 22 migranti e artisti professionisti con il gruppo musicale Afro Dream:

Sonia Aimy, Ashai Lombardo Arop, Ibrahim Drabo, Jennifer Omigie, John Paul Anichukwu, Francesca Murru, Ana Nikolic, Matteo Dentella, Virginia Maresca, Tessy Igiba Akiado, Wael Habib, Cisse Namory, Hosameldinne Abdelwahab, Misolas Lily Diana Tolentino, Monica Cipriano, Sabira Francesca Ibrahim, Gabriel Ogor.

Afro Dream: Fabio Mancano, Laurent Digebeu, Kassis Deguess, Branco, Abraham Narcisse Kouadio

Per i movimeni scenici Erminia Sticchi , i costumi Giovanna Napolitano , la scenografia Armando Alovisi .

Immagine Grafica di Paolo Ferrigno con il progettista Viviana Agretti .