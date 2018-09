DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018 ENZO AVITABILE IN BABELMIX AL TEATRO DELLA TORRE ORE 21, PIPPO DEL BONO AL DUOMO DI CASERTAVECCHIA ORE 23.30.

Domani domenica 9 settembre penultima giornata della 46esima edizione del Settembre al Borgo, ma in realtà rappresenterà la chiusura degli eventi a Casertavecchia. E sarà proprio il direttore Artistico del Festival Enzo Avitabile a regalare il progetto speciale BabelMix al pubblico che così folto ha invaso nei giorni scorsi il Teatro della Torre, facendo registrare un numero di presenze ben più alto di quelli delle edizioni precedenti.

L’appuntamento al Castello è alle ore 21 sempre con ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili, ma sarà istallato anche un led wall nel piazzale antistante la Torre, in modo da permettere la visione dello spettacolo anche a chi non riuscisse ad accedere in teatro per la saturazione dei posti.

BabelMix é un progetto musicale di Enzo Avitabile (Official) che, pur conservando i suoi elementi caratteristici come il suono, la parola e la danza, si appresta a cambiare pelle. Migliaia di concerti in giro per il mondo hanno raccontato e continuano a raccontare i momenti della musica e della vita, vissuti alla ricerca di un suono totale, tra idiomi e mantra provenienti dai figli della terra: una world connection che cambia la forma ma non cambia la sostanza del suo messaggio.

Questa nuova formula si nutre delle relazioni di collaborazioni tessute nel corso degli anni con gli artisti del mondo. Momenti acustici con percussioni e chitarra si intrecciano con l’elettronica, tra saxello e pentarpa, loop selvaggi e sitar, lo strumento della musica classica indiana e pakistana. I suoni si mescolano, le lingue si mischiano in una ritualità sacra e randagia; cittadini del mondo tra passato e futuro.

BabelMix: popoli sono, popolo sarà.

Line Up: Enzo Avitabile – voce, pentarpa, saxello, Gianluigi Di Fenza chitarra e loop station, Carlo Avitabile percussioni, Ashraf Sharif Khan – sitar

PIPPO DEL BONO ORE 23.30 -DUOMO DI CASERTAVECCHIA

Oltre al concerto di Enzo Avitabile, spazio alle 23,30 al regista, attore e drammaturgo Pippo Delbono che leggerà al Duomo di Casertavecchia “La possibilità della gioia” di Gianni Manzella (sarà presente anche l’autore). Nel pomeriggio per musica nelle corti, esibizione di Gerardino Amarante & Spaccapaese a palazzo Giannini a Pozzovetere e gli Scorci Itineranti con Taranterrae.

SETTEMBRE AL BORGO – IL SUD NON E’ MAGIA

Per la sezione scrittura a cura di Luigi Ferraiuolo in programma alle 18 nella chiesa dell’Annunziata, l’incontro «La nouvelle vague degli scrittori della Campania Felix», con i giovanissimi Antonio Di Lorenzo, Francesca Saladino e Maria Pia Dell’Omo e come «tutor» lo scrittore toscano Maurizio Chinaglia e la poetessa casertana Anna Ruotolo. Modera Donato Riello, promotore del fortunato «Circolo del lettore» di Caserta.

A seguire, “Il senso geopolitico e non solo del Mezzogiorno” con Amedeo Lepore, storico dell’Economia e socio della Svimez, Paolo Macry, storico della Federico II di Napoli, e Raffaele Piccirillo, magistrato di Cassazione. Introduce e coordina il giornalista Nando Santonastaso.

Infine, spazio all’arte con le mostra “Imprimatur stampa” dell’artista francese Cathie Brousse (esposta alla chiesa dell’Annunziata) ed “Helix” di Mario Ciaramella (Eremo di San Vitaliano).

SETTEMBRE AL BORGO: 10 SETTEMBRE ULTIMA SERATA

Lunedì 10 settembre, poi, la 46esima edizione di Settembre al Borgo si concluderà all’Eremo di San Vitaliano di Casola. Qui verrà presentato alle 19.30 il libro di Luca Palermo, “Caserta 70 – movimenti artistici in Terra di Lavoro”, edito da Terre Blu, Caserta. Dalle ore 21 all’Eremo di San Vitaliano concerto di chiusura del tenore e attore Pino De Vittorio, in scena con “Tarantelle del rimorso”. Tra brani della tradizione popolare e ritmi folk, troveranno spazio tarantelle, serenate, canti d’amore e di lavoro, nenie e stornelli del Sud. Con lui sul palco, in questo viaggio tra villanelle e canzoni veraci, ci sarà il chitarrista Marcello Vitale, uno dei maggior cultori della chitarra battente in Italia.

Tutti gli eventi in programma sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. Info: www.settembrealborgo2018.it.