Abbiamo intervistato la nota scrittrice, giornalista ed attrice Patrizia Gallina autrice del libro Il Coraggio di Emma, una storia dedicata alla violenza contro le donne.

Perchè hai voluto scrivere un libro su Emma Watson? cosa ti ha colpito di questa storia?

L’idea del libro é nata per caso, come accade per tutte le cose belle. Insieme a leggere, é ció che maggiormente mi fa stare bene e rende felice. Ho iniziato per la necessità di capire meglio ciò che mi scuoteva dentro. E allora decisi di scrivere, concedermi a un viaggio senza destinazione.Scrivere non é una scelta, é la stessa cosa di innamorarsi, in cui ci si dedica tutti i pensieri, tutto il tempo. É un romanzo d’amore, in cui la protagonista principale è Emma Wilson, una bambina orfana, che dopo tante sofferenze incontrerà il suo vero amore. Un tema rivolto a noi donne contro la violenza sulle donne. Sicuramente mi ha colpito molto la sua più grande forza interiore in se stessa e Il messaggio fondamentale che ho voluto trasmettere è che l’amore non deve conoscere ostacoli.

Come ti è nata la passione per la scrittura?

La scrittura è il sale della mia vita. Scrivere è il mio modo di stare al mondo, non è solo la mia professione, è quello che sono. Esisto solo quando scrivo perché scrivendo scopro me stessa e riesco ad arrivare al cuore dell’altro. Lascio in lui la scintilla e un messaggio quasi subliminale, “Tutto è segno per chi sa leggere”, con la speranza di poter fare del bene. Se guardiamo col cuore, se alleniamo questo muscolo, se ci crediamo davvero, possiamo leggere segni ovunque e agire come se le nostre azioni fossero guidate dall’amore. La scrittura mi ha salvata e mi salva ogni giorno. La scrittura mi rende libera. Scrivere è liberatorio, ti permette di esternare le tue emozioni e imprimerle nero su bianco, sognare a occhi aperti con la possibilità di rileggere quei sogni.

Quali saranno i tuoi prossimi impegni personali?

Attualmente, conduco la trasmissione calcistica Genoa e Samp i colori del Calcio su Liguria webtv ma sono molto impegnata anche con il teatro e il canto. Poi La passione per il calcio è un amore strano, particolare, unico … perché dietro al pallone spesso corre la vita, e ringrazio il pubblico che mi segue e sostiene. Loro sono la nostra forza!

Arte, moda, storia teatro su quale piano le metti, a chi dai più importanza?

Sicuramente sullo stesso piano, perché sono tutti i sogni che mi danno amore in tutte le sue forme, ma anche come resistenza. Finché siamo qui, credo bisognerebbe trovare la forza di provarci sempre, non lasciare sola la più piccola emozione, ma farci portatori sani di essa, che sia di parola o di gesti.

Un cenno sulla storia di Emma Watson:

i Emma Wilson, una bambina orfana cresciuta da alcuni zii. Lo zio muore prematuramente e la zia la affida a un collegio, dove vengono ospitate tutte bambine senza genitori. È tenuta a dare una mano e a fare tanti sacrifici, crescendo in fretta, affrontando ogni giorno un ambiente difficile e soprattutto la morte della migliore amica, avvenuta per tubercolosi a causa delle pessime condizioni igieniche della struttura. Qui però continua i suoi studi e riesce anche a diventare insegnante. Da donna indipendente trova un lavoro presso la casa degli Stewart come maestra della figlia di Charlotte Lenz, la piccola Bianca. Emma lavora molto bene in questo clima fino all’arrivo di Mr Charles, un uomo altezzoso che però viene subito colpito dalla bellezza della ragazza. Egli le chiede la mano ma c’è un segreto nascosto: l’uomo è già sposato con Anna Wilson una donna forte ed avida e e viene tenuta rinchiusa nel castello. Emma quindi scappa, profondamente delusa e decide di andare a vivere presso Robert Bridge e le sue sorelle. Questi le propone di sposarlo e di andare a vivere con lui, ma Emma rifiuta, perché ancora innamorata di Mr Charles. Torna a casa degli Stewart e trova uno scenario devastato: il castello era stato bruciato da un incendio, in seguito al quale Anna era morta e Mr Charles aveva perso la vista. Emma e il Charles convolano finalmente a nozze e lui ritrova parzialmente la vista.