Non utilizzi alcun mezzo di locomozione tra un posto e l’altro?

Cammino e basta – non uso alcun tipo di trasporto. Le uniche occasioni in cui ho utilizzato per brevissimi tratti il trasporto è stato per problemi logistici o perché Pulce ed io eravamo in difficoltà, ma si è verificato rarissime volte. Una su mille. Solo per motivi gravi e/o seri chiedo l’autostop.

Come sei organizzato, intendo per gli alloggi – tutto come viene o hai un minimo di programma?

Un viaggio del genere può dare la sua massima espressione solo se vissuto interamente in piena libertà, senza troppi planning – non puoi stare a programmare troppo perché sono tante le cose che possono accadere durante il cammino, Diciamo che io viaggio “in autonomia”, nel senso che posso cavarmela da solo per qualche giorno. Ho la tenda, le cose da mangiare, un fornellino – un po’ tutto per starmene per i fatti miei per qualche giorno. In certe occasioni mi appoggio anche a delle strutture se necessario e se qualcuno mi offre ospitalità per dormire a casa o nel giardino, ben venga! Anzi l’ospitalità diventa un’occasione di scambio di opinioni, un’occasione per conoscere nuove persone.