Dopo mesi di stop, il calcio italiano è pronto a ripartire e lo farà dalle semifinali di Coppa Italia. Sarà Juventus-Milan, di scena domani alle 21.00, a decretare la prima finalista di questa particolare edizione 2019-2020, che si concluderà in un’atmosfera insolita, senza pubblico. Dopo aver presentato le probabili formazioni del match, vediamo precedenti e curiosità fra le due formazioni negli almanacchi della Coppa nazionale.

Juventus-Milan: il percorso delle due squadre

Visto che non si gioca da mesi, è giusto fare un recap generale di quello che è stato il percorso dei due team, allenati rispettivamente da Maurizio Sarri e Stefano Pioli. La Vecchia Signora ha battuto agli ottavi un’altra formazione bianconera, l’Udinese, per 4-0, tra le mura amiche. Ai quarti ha invece superato la Roma per 3-1.

Anche il Milan ha iniziato il suo percorso direttamente dagli ottavi di finale, giocando per due turni consecutivi tra le mura amiche. Agli ottavi è arrivata la vittoria netta contro la SPAL (3-0), ai quarti invece è finita 4-2 con il Torino (2-2 dopo i tempi regolamentari e vittoria ottenuta all’extratime).

I rossoneri lo scorso anno si fermarono proprio ad un passo dalla finale, venendo eliminati nel doppio confronto con la Lazio (0-0 all’andata, 1-0 a Roma). Madama invece si arrese all’Atalanta per 3-0 ai quarti di finale, in trasferta.

Juventus-Milan: in precedenti in Coppa Italia

Gli almanacchi sorridono alla compagine sabauda, che viene da una serie di vittoria consecutive. Tralasciando l’1-1 della gara d’andata, l’ultimo scontro diretto risale al 4-0 ottenuto dai bianconeri in finale nella stagione 2017-2018: gol di Benatia (2), Douglas Costa ed autogol di Kalinic.

A spezzare i sogni di gloria dei Diavoli, nell’annata precedente, fu sempre la Juventus, stavolta ai quarti: 2-1, con i gol di Dybala e Pjanic a vanificare quello di Bacca. Nell’anno precedente ancora, stagione 2015-2016, fu ancora la Goeba a trionfare in finale: decisivo un gol di Morata nei tempi supplementari dopo lo 0-0 fino al 90esimo.

Per trovare un altro precedente bisogna tornare al 2013 quando, sempre ai quarti, vinse ancora la Juve: 2-1 ai supplementari con rete di Vucinic (1-1 dopo 90′, reti di El Shaarawy e Giovinco).

Per trovare invece l’ultimo doppio confronto in semifinale bisogna tornare al 2012: all’andata la formazione piemontese si impone per 2-1 a Milano (doppio Caceres, con in mezzo il pareggio di El Shaarawy). Al ritorno gli ospiti replicarono lo stesso risultato con le reti di Mesbah e Maxi Lopez (vantaggio iniziale di Del Piero). A vincere fu ancora la squadra allora allenata da Antonio Conte con un eurogol di Vucinic.

