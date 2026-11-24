Dalle giocate di classe in mezzo al campo alla gavetta come vice e l’affermazione internazionale. L’allenatore campano, forte delle sue idee posizionali e di un calcio fatto di equilibrio e dominio, guida oggi una delle panchine più pesanti d’Europa.

Il calcio moderno somiglia sempre di più a una partita a scacchi, dove ogni mossa è ponderata, ogni spazio studiato e ogni singolo “pezzo” ha una funzione strategica ben precisa. Se c’è un allenatore che ha fatto di questa visione il proprio credo calcistico, quello è Enzo Maresca.

Nato a Pontecagnano Faiano nel febbraio del 1980 e cresciuto calcisticamente tra i sogni di provincia e i campi di periferia, l’attuale tecnico del Manchester City ha costruito la sua carriera con la pazienza dello studioso e la fame del vincente. Prima in mezzo al campo, con una classe cristallina che lo ha portato a vestire maglie pesanti in Italia e all’estero (dalla Juventus al Siviglia, passando per Fiorentina, Malaga e Palermo), e poi in panchina, scalando le tappe con metodo rigoroso.

Il “Marescaball” e la filosofia degli scacchi

La gavetta di Maresca è stata una palestra di altissimo livello. Dopo i primi passi nello staff tecnico e l’esperienza formativa come collaboratore di Pep Guardiola nella trionfale stagione del treble dei Citizens (2022-2023), il tecnico campano ha iniziato a far parlare la sua voce. Prima l’exploit in Championship alla guida del Leicester City, trascinato subito a suon di record al ritorno in Premier League, poi il grande impatto al Chelsea — impreziosito dal trionfo in Conference League e nel Mondiale per Club —, e infine la grande chiamata.

Nel suo celebre saggio redatto a Coverciano, intitolato non a caso “Calcio e scacchi”, Maresca ha condensato la sua essenza: priorità al gioco posizionale, costruzione dal basso pulita e coraggiosa, e una squadra capace di trasformarsi fluidamente a seconda che si trovi in fase di possesso o di non possesso. Il cosiddetto Marescaball unisce l’eredità spirituale del suo mentore catalano a un’intensità feroce nella riconquista del pallone, plasmando gruppi capaci di dominare il campo attraverso il palleggio e la geometria.

La grande sfida di Manchester

Oggi, sedersi sulla panchina del Manchester City raccogliendo un’eredità monumentale rappresenta la consacrazione definitiva. Per Maresca la sfida è duplice: mantenere i Citizens ai vertici assoluti del calcio mondiale e continuare a stupire con idee innovative, dimostrando che il talento italiano sa imporsi in Europa non solo con la tattica speculativa, ma con la bellezza e la modernità del gioco offensivo. La scacchiera è pronta, e il tecnico di Pontecagnano è pronto a muovere i suoi pezzi.