Juve, City, Porto e Lazio: il mese di fuoco che deciderà la stagione del Napoli

Si preannuncia un mese di novembre ad altissima intensità per il Napoli. Gli azzurri saranno attesi da un vero e proprio tour de force spezzato dalla pausa per le Nazionali, affrontando impegni di fondamentale importanza sia in campionato che sul palcoscenico della Champions League.

Prima della sosta: il trittico con Juventus, Porto e Lazio

Il mese si aprirà subito con tre sfide ad altissima tensione nel giro di una settimana:

Juventus-Napoli: Si parte subito col botto a Torino per una delle sfide più sentite e decisive per le posizioni di vertice della Serie A.

Porto-Napoli (4 novembre): Subito dopo il grande classico di campionato, la squadra volerà ad Oporto per un’insidiosa trasferta europea fondamentale per il cammino in Champions League.

Napoli-Lazio: Il trittico prima della sosta si chiuderà tra le mura amiche del “Diego Armando Maradona” contro i biancocelesti per un’altra gara di grande fascino e valore tattico.

Dopo le Nazionali: Torino, la notte dell’Etihad e il Sassuolo

Al rientro dalla pausa per le rappresentative nazionali, il Napoli riprenderà la propria corsa senza soluzione di continuità:

Napoli-Torino: Ritorno in campo a Fuorigrotta contro i granata, un match tra le mura amiche dove sarà vietato commettere passi falsi.

Manchester City-Napoli (24 novembre): Cerchiata in rosso sul calendario la super sfida dell’Etihad Stadium. Gli azzurri faranno visita ai campioni guidati da Guardiola per una notte europea di altissimo livello.

Sassuolo-Napoli: Il mese si chiuderà al Mapei Stadium contro il Sassuolo, una trasferta insidiosa da affrontare con la massima concentrazione per chiudere al meglio il ciclo di impegni.

Un mese cruciale e ricco di fascino che dirà molto sulle reali ambizioni del Napoli sia in Italia che in Europa.