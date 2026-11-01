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Juve Stabia il tuo mese di Novembre con tante gare interessanti

Gianluca Apicella
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Il Mese di Novembre si apre subito con la sfida di oggi contro l’Empoli per la Juve Stabia ma ovviamente le tappe di questo mese che vedrà anche la sosta per le nazionali è ricco di appuntamenti.

Il 7 Novembre alle ore 15,00 ci sarà la gara del “Romeo Menti” contro l’Arezzo prima della pausa per le nazionali. Poi si ritorna il campo allo Stadio “Braglia” contro il Modena dove lo scorso anno un goal di Kevin Zeroli regalò il sogno semifinale play off promozione. La gara si giocherà il giorno 21 alle ore 15,00. Il 24 novembre turno infrasettimale contro il Catanzaro sempre al Romeo Menti. A chiudere il mese il giorno 29 alle ore 15,00 la trasferta a Carrara a casa Guido Pagliuca.

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