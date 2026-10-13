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Juve Stabia-Südtirol: rabbia, sosta agli archivi e imperativo vittoria per De Giorgio

Gianluca Apicella
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È tempo di spazzare via rabbia, rammarico e tossine accumulatori nelle scorse settimane. La Juve Stabia si appresta a tornare sul sintetico dello stadio Romeo Menti per affrontare il Südtirol, in una sfida che per le Vespe di mister Ciro De Giorgio si preannuncia fondamentale e senza appello.

L’amaro pareggio subito a Chiavari contro la Virtus Entella oltre il quinto minuto di recupero — tra decisioni arbitrali contestate, la rabbia della dirigenza e il gol beffa subito a tempo praticamente scaduto — deve trasformarsi in benzina per il gruppo gialloblù. La lunga pausa per le Nazionali ha permesso alla squadra di ricaricare le batterie, ricompattarsi e preparare la sfida con la consapevolezza di non poter più regalare nulla agli avversari

Il Romeo Menti, da sempre fattore campo determinante e cuore pulsante della tifoseria stabiese, è pronto a trasformarsi nuovamente in un’arena infuocata per spingere la squadra dal primo al novantesimo minuto.Per il tecnico De Giorgio e per l’intero ambiente gialloblù l’imperativo è uno solo: conquistare i tre punti. La classifica richiede una scossa immediata e la prestazione positiva di Chiavari deve trovare il giusto coronamento contro la compagine altoatesina.Contro un Südtirol solido e ostico, la Juve Stabia dovrà mettere in campo determinazione, cinismo e concentrazione feroce sin dal fischio d’inizio. Al Menti non sono ammessi passi falsi: domenica c’è in palio molto più di una semplice vittoria.

 

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