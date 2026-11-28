Nel vasto universo criminale dipinto da Francis Ford Coppola ne Il Padrino – Parte II (1974), la figura del senatore del Nevada Pat Geary occupa un posto di rilievo come simbolo della corruzione istituzionale. Interpretato da un convincente G.D. Spradlin, Geary rappresenta l’ipocrisia del potere politico che, pur ostentando moralità in pubblico, è pronto a scendere a patti con la criminalità organizzata dietro le quinte per puro interesse personale.

La maschera della rispettabilità e l’attacco frontale

Geary entra in scena durante la fastosa festa per la comunione di Anthony Corleone, nella tenuta sul Lago Tahoe. Si presenta con la retorica tipica del politico: elogia pubblicamente Michael Corleone come un grande sostenitore dello Stato, citando i suoi contributi all’università e alle opere di bene. Tuttavia, l’immagine pubblica crolla non appena si ritrova a porte chiuse nello studio privato del Padrino.

In una delle scene più intense del film, Geary getta la maschera. Con tono sprezzante e arrogante, svela la sua vera natura razzista e classista:

“Non mi piace la sua gente, non mi piace vederla pulita con quei vestiti di seta, non mi piace la sua faccia unta, né i suoi figli, né la sua famiglia. E non voglio essere costretto a trattarla da pari a pari… non ho la minima intenzione di dare a lei una licenza di gioco per il ‘Tropicana’.”

Geary, credendo di avere il coltello dalla parte del manico, estorce a Michael una cifra astronomica (250.000 dollari più una percentuale sui profitti) per una nuova licenza di casinò a Las Vegas. Per il senatore, Michael non è un uomo d’affari legittimo, ma solo un criminale italiano arrivista da sfruttare e umiliare.

La caduta e il ricatto perfetto

L’arroganza di Geary lo porta alla rovina. Pochi giorni dopo, si sveglia in un bordello gestito dai Corleone a Las Vegas, nel letto con una giovane prostituta brutalmente assassinata. Sconvolto, disperato e con la memoria annebbiata, il senatore si ritrova alla mercé del Padrino. Non ricorda nulla dell’accaduto e la scena del crimine è stata allestita per incastrarlo.

È qui che interviene Tom Hagen, il consigliere della famiglia. Hagen arriva per “risolvere il problema” e offre a Geary l’unica via d’uscita: la totale copertura da parte dei Corleone. In cambio, Geary deve firmare una confessione d’omicidio “per sicurezza” e, soprattutto, assicurare che la licenza per il “Tropicana” sia approvata.

Geary, distrutto moralmente e politicamente, accetta le condizioni. Da carnefice e ricattatore, diventa vittima e ostaggio dei Corleone. La sua reputazione e la sua carriera dipendono ora interamente dalla volontà del Padrino.

Il servitore leale e la morale di Michael

Da quel momento, Pat Geary diventa un fedele servitore della famiglia Corleone. Lo vediamo persino testimoniare a favore di Michael davanti a una commissione d’inchiesta del Senato, difendendo l’onore del suo nuovo “capo” e sostenendo che le accuse contro di lui sono infondate e motivate da pregiudizi etnici. La sua trasformazione è completa: da fiero difensore della moralità istituzionale a complice attivo del crimine.

Il personaggio di Pat Geary serve a Coppola per esporre una tesi fondamentale del film: la criminalità organizzata non potrebbe esistere e prosperare senza la complicità e la corruzione del potere politico e delle istituzioni. Geary è la prova vivente che il male non risiede solo nei bassifondi, ma siede anche nei banchi del Senato.