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L’anima del mito di Rocky: Adriana Pennino, la forza silenziosa dietro lo “Stallone Italiano”

Gianluca Apicella
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Nella grande epopea cinematografica di Rocky, se i pugni e il sudore rappresentano il corpo della storia, l’amore incrollabile e discreto di Adriana Pennino (in originale Adrian) ne costituisce da sempre il cuore pulsante. Interpretata con straordinaria delicatezza e intensità da Talia Shire, Adriana è il personaggio che più di ogni altro ha saputo trasformare un pugile di periferia in una leggenda immortale.

La sua assenza nel capitolo conclusivo del 2006, Rocky Balboa — scelta concordata tra l’attrice e Sylvester Stallone per infondere una carica di profonda drammaticità al ritorno sul ring del protagonista —, ne ha consacrato definitivamente il ricordo nell’immaginario collettivo.

Da timida commessa a pilastro di casa Balboa

La traiettoria umana di Adriana è un percorso di crescita e riscatto personale che si intreccia a doppio filo con le vicende di Rocky:

  • I primi passi (Rocky): Presentata come una ragazza introversa e timida, quasi trentenne, Adriana lavora in un piccolo negozio di animali a Filadelfia. Sarà il fratello Paulie a farle conoscere il giovane pugile semi-dilettante. Un amore cauto che culminerà nella celebre corsa sul ring a fine incontro, con quell’abbraccio sincero e iconico che ha fatto la storia del cinema.

  • Moglie e madre (Rocky II): Con una cerimonia semplice, Adriana diventa la signora Balboa e annuncia la sua gravidanza. Nonostante le iniziali perplessità sulla rivincita contro Apollo Creed, la nascita del figlio Robert e il superamento di un difficile periodo di coma la spingeranno a pronunciare la frase simbolo dell’intera saga: “Vinci!”.

  • La voce della coscienza (Rocky III e Rocky IV): Con il mutare del nome nella versione italiana nell’originale Adrian, il suo ruolo si consolida come punto di riferimento morale. È lei a scuotere il marito dopo la dolorosa perdita del coach Mickey, spronandolo a ritrovare la grinta contro Clubber Lang. Ed è sempre lei, pur spaventata dalla ferocia del gigante russo Ivan Drago, a volare fino in Russia per sostenere Rocky nell’incontro più duro della sua vita.

  • Il ritorno alle origini (Rocky V): Di fronte alle difficoltà economiche della famiglia e al ritiro di Rocky dalle gare, Adriana dimostra un pragmatismo e una dignità esemplari: torna a lavorare nel vecchio quartiere e si spende per riallacciare il dialogo con il figlio Robert, confermandosi la vera ancora di salvezza della casa nei momenti di buio.

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