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Calcio Dilettanti, colpo in difesa per l’ASD Montoro: ufficiale l’arrivo di Gianmarco Cola

Gianluca Apicella
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Rinforzo di grande spessore per il reparto arretrato dell’ASD Montoro. La società ha comunicato ufficialmente l’ingaggio del difensore Gianmarco Cola, che vestirà i colori granata per la stagione sportiva 2026/2027.

Un innesto strategico per la retroguardia, capace di garantire forza fisica, senso della posizione e carisma. Per Cola si tratta di un ritorno alle origini particolarmente significativo: il classe difensivo avrà infatti l’opportunità e la responsabilità di difendere la squadra della propria città, un valore aggiunto che promette di fare la differenza in termini di attaccamento alla maglia e determinazione in campo.

Nonostante la giovane età, il curriculum del nuovo acquisto parla chiaro. Dopo essersi messo in luce nel campionato Juniores con l’Under 19 dell’Angri, Cola ha maturato un’esperienza importante in piazze di primo piano del panorama dilettantistico regionale e interregionale, indossando le maglie di Salernum Baronissi, Terracina e Pompei.

Con questo colpo di mercato, la dirigenza del Montoro lancia un segnale chiaro alle rivali del girone, regalando allo staff tecnico un profilo affidabile e già pronto a diventare un punto di riferimento per l’intero gruppo.

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