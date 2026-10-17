Südtirol, emergenza verso Castellammare: Possanzini perde 5 elementi, ma ritrova Davi

Mettendosi in marcia per la lunga e insidiosa trasferta campana contro la Juve Stabia, mister Davide Possanzini deve fare i conti con un’infermeria tutt’altro che vuota.

Per il match allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, il tecnico biancorosso dovrà infatti rinunciare a ben cinque pedine: non saranno infatti a disposizione Hamza El Kaouakibi, Marco Varnier, Niklas Pyyhtiä, Bjarki Bjarkason e Kevin Zeroli. Un’emergenza numerica e tattica che costringerà lo staff tecnico a rivedere alcune scelte nella formazione titolare e nella gestione dei cambi durante la partita.

Non mancano però le buone notizie per il gruppo altoatesino. La nota lieta di giornata è rappresentata dal ritorno di Federico Davi, nuovamente inserito nell’elenco dei convocati e pronto a dare il suo contributo.

La sfida a Castellammare si preannuncia complessa sia per il valore dell’avversario sia per l’ambiente caldo che attende i biancorossi, chiamati ad una prova di carattere e compattezza per sopperire alle assenze e strappare un risultato positivo.