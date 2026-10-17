Sarnese scatenata sul mercato: ufficiale l’arrivo del centrocampista Matteo Gerbaudo

Colpo da novanta per la Sarnese, che rinforza in maniera significativa la propria mediana per blindare la vetta della classifica. La società amarantoceleste ha comunicato l’ingaggio ufficiale di Matteo Gerbaudo, esperto centrocampista piemontese classe 1995, proveniente dall’Ostiamare.

Profilo e carriera: un lusso per la categoria

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Gerbaudo vanta un curriculum di tutto rispetto nel calcio italiano. Nel corso della sua carriera ha collezionato presenze in Serie B con la maglia del Vicenza e un lungo percorso in Serie C militando in piazze prestigiose come SPAL, Carrarese, Pordenone, Cuneo e Mantova.

Il centrocampista conosce però alla perfezione anche le insidie della Serie D, campionato in cui vanta oltre 150 presenze ed importanti campionati vinti, avendo vestito maglie blasonate come Avellino, Foggia, Ancona, Piacenza e Nocerina. Dopo aver iniziato l’attuale stagione con l’Ostiamare, Gerbaudo ha scelto di sposare il progetto della Sarnese con l’obiettivo dichiarato di conquistare un’altra promozione in carriera.

Caratteristiche tattiche e disponibilità immediata

Dotato di grande struttura fisica, carisma e spiccata versatilità tattica — dote che gli consente di essere impiegato sia come interno di centrocampo che lungo le corsie esterne —, Gerbaudo si è già aggregato al gruppo guidato da mister Schiattarella nei giorni scorsi, svolgendo i primi allenamenti con i nuovi compagni.

Il giocatore ha scelto la maglia numero 16 ed è già a disposizione per la sfida casalinga di domani contro l’Anagni, in programma alle ore 15:00 allo stadio “Felice Squitieri”. Un rinforzo di spessore per la capolista del Girone G, intenzionata a proseguire la propria marcia in testa al campionato.