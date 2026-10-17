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Napoli, turista rapinata in corso Umberto: ferita alla testa

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Una turista è rimasta ferita alla testa dopo essere caduta sul selciato durante una rapina in corso Umberto I, a Napoli. La donna è stata derubata della collanina e, in seguito all’accaduto, il prefetto Michele di Bari ha disposto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nella zona.

L’episodio ha portato a un intervento della Prefettura, che ha annunciato ulteriori misure per la sicurezza nelle strade maggiormente frequentate da cittadini e visitatori.

La rapina alla turista

La donna è finita a terra dopo aver subito il furto con strappo della collanina, riportando una ferita alla testa.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha definito l’accaduto un «grave episodio», disponendo un’immediata intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio.

Rafforzata la presenza delle forze dell’ordine

Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, l’obiettivo è aumentare la presenza visibile delle forze dell’ordine nelle strade caratterizzate da un maggiore passaggio di pedoni e turisti.

Le attività di vigilanza saranno ulteriormente potenziate per contrastare i reati predatori e tutelare la sicurezza di residenti e visitatori nelle principali vie cittadine.

Il caso al Comitato sicurezza

La rapina sarà affrontata anche durante la prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto per il 20 ottobre.

L’incontro sarà un’occasione per esaminare la situazione della sicurezza urbana, mentre nell’area interessata sono già state disposte misure di vigilanza rafforzate.

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