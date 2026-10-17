Vandalismo notturno a Piazza del Plebiscito: rubati bevande e materiale sponsor dalla Neapolis Marathon

Un’incursione notturna negli stand della Neapolis Marathon, a poche ore dall’evento sportivo in programma domenica 18 ottobre. È accaduto a Napoli, in piazza del Plebiscito, dove alcuni giovani avrebbero danneggiato due strutture allestite per la manifestazione, portando via bevande e materiale degli sponsor.

Il tutto è stato segnalato nella notte tra il 16 e il 17 ottobre da un’agenzia di vigilanza privata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, mentre sono in corso le indagini per individuare i responsabili.

L’incursione negli stand

Poco prima dell’una, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in piazza del Plebiscito dopo una segnalazione giunta al 112.

Secondo le prime informazioni, alcuni giovani sarebbero riusciti a entrare dal retro di due stand della Neapolis Marathon, tagliando i tendoni con un coltellino.

Una volta all’interno, avrebbero sottratto bevande e altro materiale messo a disposizione dagli sponsor della manifestazione, per poi allontanarsi.

Acquisite le immagini delle telecamere

I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno acquisito le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Le immagini saranno esaminate nell’ambito delle indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità delle persone coinvolte.

La maratona del 18 ottobre

L’episodio si è verificato alla vigilia della Neapolis Marathon, la corsa podistica prevista per domenica 18 ottobre.

Gli stand presi di mira erano stati montati nelle ore precedenti per accogliere le attività legate alla manifestazione.

Al momento non sono state fornite informazioni su eventuali conseguenze per lo svolgimento dell’evento.