Torre del Greco, strisce blu: mille firme e protesta al Comune

La contestazione contro l’ampliamento dei parcheggi a pagamento a Torre del Greco arriva davanti alla sede del Comune. Mercoledì 21 ottobre, alle 10:30, i cittadini contrari al nuovo piano della sosta si riuniranno sotto Palazzo Baronale per chiedere un confronto con l’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella.

L’iniziativa nasce dopo una petizione online che ha raccolto oltre mille firme e una richiesta di incontro con il primo cittadino che, secondo gli organizzatori, sarebbe rimasta senza risposta.

La protesta davanti al Comune

A promuovere la mobilitazione è Romualdo Polese, cittadino che ha avviato la raccolta firme per chiedere una revisione del capitolato d’appalto relativo alla sosta a pagamento.

«Abbiamo chiesto, ormai un mese fa, di essere ricevuti dal sindaco Luigi Mennella per un confronto sull’ampliamento delle strisce blu a Torre del Greco, ma abbiamo ricevuto silenzio», ha dichiarato Polese, annunciando l’assemblea pubblica del 21 ottobre.

La petizione, sostenuta anche da Potere al Popolo, contesta l’estensione dei parcheggi a pagamento, ritenuta particolarmente gravosa per le famiglie e per i residenti.

Le richieste dei cittadini

Durante la manifestazione sarà consegnato al sindaco Luigi Mennella e al vicesindaco Michele Polese il documento intitolato «Parcheggiare non è un lusso», approvato dall’assemblea cittadina dell’11 ottobre.

Tra le richieste figura il ripristino delle 71 strisce bianche eliminate con il nuovo piano della sosta, con il ritorno alla precedente organizzazione dei parcheggi nelle strade interessate.

I promotori chiedono inoltre l’introduzione di un pass per i residenti a costo contenuto, con posto auto assegnato, e la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici attraverso un percorso condiviso con la cittadinanza.

Un’altra proposta riguarda la gestione del servizio, che i firmatari vorrebbero riportare direttamente in capo al Comune, richiamando le indicazioni del referendum del 2011 e chiedendo contestualmente la tutela degli attuali lavoratori.

Disponibilità al confronto pubblico

I promotori della protesta dichiarano di essere disponibili a collaborare con l’amministrazione attraverso un tavolo permanente di confronto, per discutere le proposte avanzate.

Questa disponibilità, tuttavia, viene subordinata al ripristino della precedente situazione nelle strade coinvolte dall’ampliamento delle strisce blu, attraverso la riconversione degli stalli in parcheggi gratuiti.

L’appuntamento del 21 ottobre a Palazzo Baronale rappresenterà dunque un nuovo momento della mobilitazione cittadina contro il piano della sosta, entrato in vigore da poco più di quattro settimane.