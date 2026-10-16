Torre del Greco, strisce blu in altre cinque zone della città

Da oggi, 16 ottobre 2026, parcheggiare diventa a pagamento anche in altre cinque zone di Torre del Greco. Dopo l’attivazione del servizio nel centro cittadino, le strisce blu entrano in funzione anche in via Alcide De Gasperi, via Nazionale, San Gennariello, via De Curtis e via Purgatorio.

Il provvedimento amplia la sosta a pagamento anche nelle aree periferiche, mentre restano temporaneamente escluse alcune strade interessate dai lavori di riqualificazione del lungomare.

Le nuove strade interessate

L’estensione del servizio arriva dopo il completamento dell’installazione e dell’omologazione dei parcometri da parte di Pubbliservizi, società incaricata della gestione.

Il vice comandante della polizia municipale, Andrea Formisano, ha firmato l’ordinanza che introduce l’obbligo di pagamento per la sosta senza custodia nelle cinque nuove zone.

Il provvedimento segue quello già entrato in vigore nelle strade del centro cittadino circa un mese fa.

Dove il parcheggio resta gratuito

Per il momento, la sosta continuerà a essere gratuita nelle aree di parcheggio di via Litoranea e via Crescenzo Mazza.

L’esenzione è legata ai lavori di rifacimento del lungomare, che da circa un anno stanno creando difficoltà alla circolazione e alle attività della zona.

Residenti, commercianti, ristoratori e gestori degli stabilimenti balneari devono infatti convivere con la presenza dei cantieri e con la carreggiata ridotta a una sola corsia.

Le proteste dei cittadini

L’ampliamento delle strisce blu ha suscitato numerose contestazioni a Torre del Greco, soprattutto per l’introduzione della sosta a pagamento in alcune aree residenziali, tra cui i viali Armando Diaz e Cristoforo Colombo.

Alle proteste si sono aggiunte una petizione online sottoscritta da centinaia di cittadini e la richiesta di ripristinare la gratuità degli stalli avanzata da Potere al Popolo.

L’assessore Antonio Crispino ha spiegato che l’ampliamento del servizio è collegato anche alla necessità di sostenere i costi previsti dall’appalto e alla stabilizzazione di 15 lavoratori.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore, l’amministrazione sarebbe disponibile a rivedere alcune criticità, ma gli attuali vincoli economici e contrattuali renderebbero difficile modificare il sistema.

Tariffe e orari delle strisce blu

Le tariffe restano invariate rispetto a quelle già applicate nelle altre zone della città.

Il costo della sosta è di 1 euro all’ora, con un pagamento minimo di 50 centesimi.

Per gli automobilisti che utilizzano frequentemente gli stalli sono disponibili due formule di abbonamento: 80 euro al mese per una singola strada e 100 euro mensili per l’intero territorio comunale.

Gli orari cambiano in base al periodo dell’anno.

Dal 22 settembre al 20 maggio, il servizio è attivo dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Dal 21 maggio al 21 settembre, invece, si paga dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 21.

Le strisce blu sono operative dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi.

Esenzioni e modalità di pagamento

È prevista un’ora di sosta gratuita per i medici di base, a condizione che espongano il disco orario e il contrassegno identificativo.

La gratuità è riconosciuta anche agli ufficiali giudiziari durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il pagamento può essere effettuato attraverso i parcometri installati nelle aree interessate, anche con strumenti elettronici e contactless, oppure utilizzando le applicazioni mobili convenzionate.

Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza, la sosta a pagamento si estende dunque ad altre zone di Torre del Greco, mentre resta aperto il confronto tra amministrazione e cittadini sull’aumento degli stalli a pagamento.