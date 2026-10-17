Venezia-Napoli dove vederla in TV e streaming: orario e canale della partita

Diretta TV: La gara sarà visibile sull’app di DAZN, fruibile su smart TV compatibili, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Apple TV. Per gli abbonati alla piattaforma che hanno attivato l’opzione dedicata, il match sarà visibile anche sul canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky).