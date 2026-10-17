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Venezia-Napoli dove vederla in TV e streaming: orario e canale della partita

Gianluca Apicella
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Tutto pronto al Pier Luigi Penzo per l’anticipo della 7ª giornata di Serie A 2026/27: sabato 17 ottobre alle ore 15:00 si affrontano Venezia e Napoli.

I lagunari guidati da Davide Nicola cercano l’impresa contro la formazione di Massimiliano Allegri, con i partenopei che vogliono dare continuità alla propria striscia positiva in Laguna (inbattuti da oltre ottant’anni nei confronti diretti giocati a Venezia).

Ecco tutte le informazioni utili per seguire il match in diretta tv e streaming.

 Dove vedere Venezia-Napoli in TV e streaming

La sfida tra Venezia e Napoli sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN.

  • Diretta TV: La gara sarà visibile sull’app di DAZN, fruibile su smart TV compatibili, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Apple TV. Per gli abbonati alla piattaforma che hanno attivato l’opzione dedicata, il match sarà visibile anche sul canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky).

  • Streaming: In diretta streaming la partita si potrà seguire collegandosi al sito ufficiale di DAZN oppure scaricando l’apposita applicazione su smartphone, tablet e PC.

Orari e programmazione

  • Data del match: Sabato 17 ottobre 2026

  • Orario di inizio: Ore 15:00

  • Inizio collegamento pre-partita: Ore 14:30 (con ampi approfondimenti, interviste ai protagonisti e le ultime sulle formazioni ufficiali).

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