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Napoli, operaio cade da un’impalcatura a Bagnoli: è grave

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Un operaio di 53 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere precipitato da un’impalcatura durante alcuni lavori di ristrutturazione a Bagnoli, nella zona occidentale della città.

L’incidente sul lavoro si è verificato ieri, 15 ottobre, in via Enea, dove l’uomo era impegnato in un intervento sulla facciata di un edificio. La caduta gli ha provocato gravi ferite e la sua prognosi resta riservata.

I soccorsi e il ricovero

Dopo l’incidente, il 53enne è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale San Paolo, la struttura sanitaria più vicina al luogo dell’accaduto.

La gravità delle sue condizioni ha successivamente reso necessario il trasferimento all’ospedale Cardarelli, dove si trova attualmente ricoverato.

Le indagini sulla caduta

Resta ancora da accertare che cosa abbia provocato la caduta dell’operaio dall’impalcatura.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze nelle quali il lavoratore è precipitato.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

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