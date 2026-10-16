Ritardi e cancellazioni aeree a Napoli e Salerno: quali sono i diritti dei passeggeri

Giornata difficile per chi deve viaggiare dagli aeroporti campani. Venerdì 16 ottobre 2026, un guasto alla rete nazionale di trasmissione dati gestita da Enav sta provocando ritardi e cancellazioni negli scali di Napoli Capodichino e Salerno. A complicare ulteriormente la situazione è lo sciopero di 24 ore del personale easyJet.

A Napoli, la capacità operativa dell’aeroporto è stata temporaneamente dimezzata, mentre a Salerno si registrano cancellazioni e ritardi. Per i passeggeri coinvolti sono previste forme di assistenza e, in determinate circostanze, compensazioni economiche.

Napoli, voli e cancellazioni

Le anomalie tecniche hanno interessato la rete di trasmissione dati utilizzata a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo, rendendo necessarie restrizioni ai flussi sull’intero territorio nazionale.

All’aeroporto di Napoli, la capacità operativa è stata ridotta da 28 a 14 movimenti all’ora, con un massimo di sette voli in arrivo e sette in partenza.

Secondo i dati comunicati, si registrano 9 cancellazioni in partenza e 8 in arrivo, mentre il ritardo medio dei voli in partenza è di circa 40 minuti.

Disagi anche a Salerno

Le conseguenze del guasto si fanno sentire anche all’aeroporto di Salerno.

Su otto movimenti programmati, risultano un volo cancellato in partenza, uno in arrivo e un collegamento partito in ritardo.

Le limitazioni operative potrebbero provocare ulteriori disagi nel corso della giornata.

La società di gestione Gesac sta fornendo assistenza ai viaggiatori e diffondendo aggiornamenti attraverso annunci aeroportuali, monitor, sito internet e canali social.

Guasto Enav, quali diritti

La società specializzata RimborsoAlVolo ricorda che i passeggeri coinvolti nei disservizi causati dal guasto tecnico possono beneficiare dell’assistenza prevista dal Regolamento CE 261/2004.

In base alle condizioni previste dalla normativa, le compagnie devono garantire pasti e bevande e, quando necessario, sistemazione alberghiera e trasferimenti.

In caso di cancellazione, il viaggiatore può scegliere tra rimborso del biglietto e trasporto alternativo verso la destinazione finale.

Diversa è la questione della compensazione pecuniaria, che generalmente non è dovuta quando il disservizio dipende da circostanze eccezionali non imputabili alla compagnia aerea.

«Non è prevista invece la compensazione pecuniaria fino a 600 euro a passeggero: trattandosi di un caso di forza maggiore, il ritardo o la cancellazione del volo non è imputabile alla responsabilità della compagnia aerea», spiega Kathrin Cois, direttore generale di RimborsoAlVolo.

Sciopero easyJet, possibili indennizzi

Per i passeggeri coinvolti nello sciopero del personale easyJet, il quadro è differente.

Quando la cancellazione o il ritardo sono riconducibili a uno sciopero interno alla compagnia, può essere riconosciuta una compensazione economica compresa tra 250 e 600 euro, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa europea.

In particolare, il diritto può sorgere in caso di cancellazione o di ritardo all’arrivo di almeno tre ore, salvo le eccezioni applicabili.

Durante lo sciopero sono inoltre previste le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, nelle quali devono essere assicurati i voli tutelati dalla normativa.

Come verificare il volo

Ai passeggeri in partenza da Napoli e Salerno viene raccomandato di controllare lo stato del proprio collegamento attraverso i canali ufficiali della compagnia aerea e i siti degli aeroporti.

È importante verificare anche eventuali comunicazioni ricevute tramite SMS o email, poiché gli orari potrebbero cambiare nel corso della giornata.

La situazione resta in evoluzione, con possibili ulteriori ripercussioni sul traffico aereo.