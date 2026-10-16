Aeroporto di Napoli, voli in ritardo fino a quasi 7 ore

Mattinata di disagi all’aeroporto di Napoli Capodichino, dove venerdì 16 ottobre diversi voli stanno registrando ritardi superiori a un’ora. La situazione più critica riguarda il collegamento easyJet per Nantes, la cui partenza è stata posticipata di 6 ore e 45 minuti.

Alla base dei disservizi, secondo le comunicazioni diffuse dalle compagnie aeree, ci sarebbe un guasto alle apparecchiature di controllo del traffico aereo in Italia, che ha comportato restrizioni allo spazio aereo.

Il volo per Nantes

Il ritardo più significativo segnalato sul tabellone delle partenze riguarda il volo easyJet Europe EJU 04297, diretto a Nantes.

L’aereo, inizialmente programmato in partenza da Napoli alle 7:10, risulta riprogrammato alle 13:55, con uno slittamento complessivo di 405 minuti.

Non si tratta dell’unico collegamento interessato: diversi altri voli in partenza dallo scalo napoletano stanno accumulando ritardi superiori a un’ora.

Guasto al controllo aereo

Le compagnie hanno informato i passeggeri che un problema tecnico alle apparecchiature del controllo del traffico aereo (ATC) sta causando limitazioni alla circolazione dei voli nello spazio aereo italiano.

Le comunicazioni diffuse non specificano dove si sia verificato il guasto né indicano quando il servizio potrà tornare alla normalità.

Le restrizioni potrebbero inoltre subire modifiche nel corso della giornata, con possibili variazioni degli orari di partenza.

Le indicazioni ai passeggeri

Nonostante i ritardi annunciati, le compagnie raccomandano ai viaggiatori di presentarsi in aeroporto all’orario originariamente previsto, poiché le condizioni operative potrebbero cambiare anche con breve preavviso.

Chi si trova già a Capodichino è invitato a consultare frequentemente i monitor delle partenze.

Per conoscere eventuali aggiornamenti, i passeggeri possono inoltre controllare SMS, email e il servizio Flight Trackerdella propria compagnia aerea.

La situazione resta in evoluzione, in attesa di ulteriori comunicazioni sul ripristino delle normali operazioni di volo.