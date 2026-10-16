Venezia – Napoli le probabili formazioni dello Stadio Penzo

Il sabato della 7ª giornata di Serie A 2026/27 si apre in Laguna: sabato 17 ottobre alle ore 15:00, allo stadio Pier Luigi Penzo, andrà in scena la sfida tra il Venezia di Davide Nicola e il Napoli guidato da Massimiliano Allegri.

Un incrocio storicamente favorevole agli azzurri, rimasti imbattuti in ben 14 delle 16 sfide complessive giocate in Serie A contro i lagunari (7 vittorie e 7 pareggi). Nelle ultime 10 sfide il Napoli non ha mai perso (6 vittorie e 4 pareggi), mentre l’ultimo successo del Venezia contro i partenopei nel massimo campionato risale addirittura all’8 marzo 1942 (4-1 al Penzo).

Le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2)

Mister Nicola deve fare i conti con un’infermeria affollata e rinuncia a diversi elementi chiave. Tra i pali confermato Stankovic, protetto dalla linea a tre composta da Schingtienne, Juan Jesus e Moreno. In cabina di regia spazio a Basic, affiancato dalle mezzali Kike Perez e Sohm, con Hainaut e Haps ad agire sulle corsie esterne. In avanti la coppia d’attacco sarà formata da Adams e Yeboah.

Titolari: Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Adams, Yeboah.

Allenatore: Davide Nicola.

Indisponibili: Busio, Sverko, Franjic, Adorante, Duncan, Correia, Bella-Kotchap.

Squalificati: Nessuno.

NAPOLI (3-4-2-1)

I partenopei si presentano al Penzo puntando sull’esperienza e sulla qualità della rosa. Tra i pali c’è Meret, con una difesa a tre guidata da Rrahmani affiancato da Rafa Marin e Badiashile. A centrocampo Di Lorenzo e Spinazzola presidieranno le fasce, con la cerniera centrale formata da Lobotka e De Bruyne. Sulla trequarti la fantasia di Giovane e la fisicità di McTominay supporteranno l’unica punta Hojlund.

Titolari: Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola; Giovane, McTominay; Hojlund.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Indisponibili: Vergara, Buongiorno, Favasuli, Neres.

Squalificati: Nessuno.