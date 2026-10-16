Vico Equense si tinge d’autunno: arriva “Vico in zucca” per la gioia dei più piccoli

Fantasia, creatività e atmosfera autunnale si preparano ad animare il cuore di Vico Equense. Da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre 2026, il centro cittadino ospiterà “Vico in Zucca”, una tre giorni interamente dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, allestita negli spazi del Giardino SS. Trinità e Paradiso e in via San Ciro.

Giochi, laboratori e magia per i più piccoli

L’iniziativa nasce per offrire ai bambini un’esperienza immersiva tra le suggestioni dell’autunno e i colori tipici del periodo. Il programma include un’ampia area allestita con:

Trucca-bimbi e animazione ;

Giochi da giardino , storiche corse con le carriole e con le zucche;

Lancio delle zucche finte per momenti di pura spensieratezza.

Particolare attenzione è stata riservata alle attività manuali e creative, suddivise per fasce d’età:

Dai 3 ai 5 anni: laboratori dedicati alla decorazione delle zucche;

Dai 6 ai 12 anni: sessioni creative per intagliare e preparare lanterne autunnali.

Non mancherà uno spazio goloso pensato per la preparazione di dolcetti, dove i piccoli chef potranno mettersi alla prova con ricette a tema.

Le parole del sindaco Giuseppe Aiello

L’evento punta a valorizzare gli spazi urbani offrendo un punto d’incontro e aggregazione sicuro, accogliente e accessibile per tutta la comunità.

“Vogliamo che Vico Equense sia una città sempre più accogliente per i bambini e per le famiglie, capace di offrire occasioni di incontro, condivisione e spensieratezza durante tutto l’anno”, dichiara il primo cittadino Giuseppe Aiello.

“Questo evento nasce proprio con questo spirito: regalare ai più piccoli momenti di gioia e creatività e permettere ai genitori di vivere insieme a loro il piacere di stare in città. Sono occasioni semplici, ma preziose, perché una comunità cresce anche attraverso la felicità dei suoi bambini e la possibilità di condividere esperienze belle e autentiche.”

Orari e programma di apertura

L’accesso alle attività sarà articolato nei seguenti orari:

Venerdì 30 ottobre: dalle 16:00 alle 19:00

Sabato 31 ottobre: dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:00

Domenica 1° novembre: dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:00