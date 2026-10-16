Castellammare, alza il sipario il Teatro Stabile Santa Filomena: ecco la nuova stagione 2026/2027

Il complesso teatrale Stabile Santa Filomena di via Vincenzo Maria Sarnelli 26/28 alza il sipario sulla nuova stagione teatrale 2026/2027. Un cartellone ricco e variegato che spazia dalla prosa alla musica d’autore, dalla tradizione napoletana al cabaret, fino all’impegno civile e ai grandi omaggi artistici.
l programma completo degli spettacoli
Ottobre & Novembre 2026: l’apertura di stagione
17 Ottobre (ore 19:30): Io e… lei con Maria Rosaria Selo e Gabriella Vitiello.
25 Ottobre (ore 19:00): Dal tempio al corpo di Edoardo Sorrentino.
31 Ottobre (ore 21:00): Giovanni Conelli in concerto.
8 Novembre (ore 19:00): Saglie con Patrizia Eger e Gabriella Acanfora.
13 Novembre (ore 21:00): Libra Duo.
15 Novembre (ore 18:00 e 19:30): Marilyn e Frida – Lo sguardo degli altri di Dino De Angelis.
28 Novembre (ore 21:00) e 29 Novembre (ore 19:00): Un due tre stella con Cabaret Voltaire e regia di Mimmo Laudando.
Dicembre 2026 & Gennaio 2027: tra musica, tradizione e teatro civile
12 Dicembre (ore 21:00): L’artista ragionevole (testi di Paola Izzo, musiche di Francesco Curcio) con Paola Izzo, Francesco Curcio e Dario Magliano.
18 Dicembre (ore 21:00): Sòria – Canti della tradizione napoletana e non solo cuntato.
19 Dicembre (ore 21:00) e 20 Dicembre (ore 19:00): Ginsè Chantà – Dalla vita alle scene, di e con Francesca Fedeli.
27 Dicembre (ore 18:00 e 19:30): M’aggì ‘a curá – Omaggio a Nino Taranto con Cristiana Cesarano e Franco Cecere.
16 Gennaio (ore 21:00): Sono un camorrista e mi piace il blues con Ignazio Scassillo.
29 Gennaio (ore 21:00): Intrecci sonori con Luigi Sicignano (flauto), Luigi Vanacore (chitarra) e Tullio Trifari (chitarra).
30 Gennaio (ore 20:30): Il cuore nel cassetto con Vincenza Alfano e Tullio Trifari alla chitarra.
Febbraio – Maggio 2027: dai classici alla canzone d’autore
7 Febbraio (ore 19:00): Ettore Petrolini con Antonio Turco.
19 Febbraio (ore 21:00): Assurd Trio.
14 Marzo (ore 19:00): Come una capinera con Chiara Vitiello, Roberto Matteo Giordano e Francesco Annunziata (regia di Roberto Matteo Giordano).
20 Marzo (ore 21:00) e 21 Marzo (ore 19:00): Ma l’amore no!, di e con Giulia Conte (da un’idea di Giuliana Mura).
23 Aprile (ore 21:00): Vesevo in concerto.
14 Maggio (ore 21:00): Canzoni per chi ascolta ancora le parole con Federico Orlando.
Maggio: Il teatro di Luca Nasuto.
Dove: Stabile Santa Filomena – Via Vincenzo Maria Sarnelli 26/28, Castellammare di Stabia (NA)