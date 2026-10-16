HomeCittàCastellammare di Stabia

Castellammare, alza il sipario il Teatro Stabile Santa Filomena: ecco la nuova stagione 2026/2027

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Il complesso teatrale Stabile Santa Filomena di via Vincenzo Maria Sarnelli 26/28 alza il sipario sulla nuova stagione teatrale 2026/2027. Un cartellone ricco e variegato che spazia dalla prosa alla musica d’autore, dalla tradizione napoletana al cabaret, fino all’impegno civile e ai grandi omaggi artistici.

l programma completo degli spettacoli

 Ottobre & Novembre 2026: l’apertura di stagione

  • 17 Ottobre (ore 19:30): Io e… lei con Maria Rosaria Selo e Gabriella Vitiello.

  • 25 Ottobre (ore 19:00): Dal tempio al corpo di Edoardo Sorrentino.

  • 31 Ottobre (ore 21:00): Giovanni Conelli in concerto.

  • 8 Novembre (ore 19:00): Saglie con Patrizia Eger e Gabriella Acanfora.

  • 13 Novembre (ore 21:00): Libra Duo.

  • 15 Novembre (ore 18:00 e 19:30): Marilyn e Frida – Lo sguardo degli altri di Dino De Angelis.

  • 28 Novembre (ore 21:00) e 29 Novembre (ore 19:00): Un due tre stella con Cabaret Voltaire e regia di Mimmo Laudando.

 Dicembre 2026 & Gennaio 2027: tra musica, tradizione e teatro civile

  • 12 Dicembre (ore 21:00): L’artista ragionevole (testi di Paola Izzo, musiche di Francesco Curcio) con Paola Izzo, Francesco Curcio e Dario Magliano.

  • 18 Dicembre (ore 21:00): Sòria – Canti della tradizione napoletana e non solo cuntato.

  • 19 Dicembre (ore 21:00) e 20 Dicembre (ore 19:00): Ginsè Chantà – Dalla vita alle scene, di e con Francesca Fedeli.

  • 27 Dicembre (ore 18:00 e 19:30): M’aggì ‘a curá – Omaggio a Nino Taranto con Cristiana Cesarano e Franco Cecere.

  • 16 Gennaio (ore 21:00): Sono un camorrista e mi piace il blues con Ignazio Scassillo.

  • 29 Gennaio (ore 21:00): Intrecci sonori con Luigi Sicignano (flauto), Luigi Vanacore (chitarra) e Tullio Trifari (chitarra).

  • 30 Gennaio (ore 20:30): Il cuore nel cassetto con Vincenza Alfano e Tullio Trifari alla chitarra.

 Febbraio – Maggio 2027: dai classici alla canzone d’autore

  • 7 Febbraio (ore 19:00): Ettore Petrolini con Antonio Turco.

  • 19 Febbraio (ore 21:00): Assurd Trio.

  • 14 Marzo (ore 19:00): Come una capinera con Chiara Vitiello, Roberto Matteo Giordano e Francesco Annunziata (regia di Roberto Matteo Giordano).

  • 20 Marzo (ore 21:00) e 21 Marzo (ore 19:00): Ma l’amore no!, di e con Giulia Conte (da un’idea di Giuliana Mura).

  • 23 Aprile (ore 21:00): Vesevo in concerto.

  • 14 Maggio (ore 21:00): Canzoni per chi ascolta ancora le parole con Federico Orlando.

  • Maggio: Il teatro di Luca Nasuto.

    Dove: Stabile Santa Filomena – Via Vincenzo Maria Sarnelli 26/28, Castellammare di Stabia (NA)

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Campania, protesta dei camionisti: rallentamenti sull’A1
Articolo successivo
Vico Equense si tinge d’autunno: arriva “Vico in zucca” per la gioia dei più piccoli

LEGGI ANCHE

Cultura

Ercolano, riapre la Bottega di Priapo dopo anni di chiusura

Una nuova parte dell'antica città romana torna a disposizione dei visitatori. Al Parco Archeologico di Ercolano riaprono la Bottega di Priapo e il quartiere...
Napoli Città

Ritardi e cancellazioni aeree a Napoli e Salerno: quali sono i diritti dei passeggeri

Giornata difficile per chi deve viaggiare dagli aeroporti campani. Venerdì 16 ottobre 2026, un guasto alla rete nazionale di trasmissione dati gestita da Enav...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA