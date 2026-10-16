Campania, protesta dei camionisti: rallentamenti sull’A1

Disagi alla circolazione tra Caserta e Nola, dove gruppi di autotrasportatori stanno manifestando contro il caro carburanti nei pressi dei caselli autostradali di Caserta Sud, Caianello e Nola. La protesta sta provocando rallentamenti al traffico in ingresso sull’autostrada A1, anche se al momento l’accesso resta possibile.

Sul posto sono presenti numerose pattuglie della Polizia Stradale, impegnate a monitorare la situazione e l’evoluzione della mobilitazione.

La protesta degli autotrasportatori

Il malcontento nel settore dell’autotrasporto cresce ormai da diversi giorni, alimentato dal caro carburanti.

Gli autotrasportatori chiedono maggiore tutela da parte del Governo, portando le proprie rivendicazioni all’esterno dei caselli autostradali di Caserta Sud, Caianello e Nola.

Le manifestazioni stanno causando difficoltà agli automobilisti diretti verso l’A1, con rallentamenti nelle aree di accesso.

Possibile blocco dell’autostrada A1

Nonostante i disagi registrati, al momento è ancora possibile entrare in autostrada.

La situazione potrebbe tuttavia evolversi nelle prossime ore. Non si esclude un blocco autostradale, con la possibile occupazione di entrambe le carreggiate da parte dei manifestanti.

Si tratta, per ora, di un’eventualità e non di una chiusura già in atto.

Polizia Stradale sul posto

Un consistente dispiegamento di pattuglie della Polizia Stradale sta seguendo la protesta nei pressi dei caselli interessati.

La circolazione resta rallentata e la situazione è in evoluzione, con possibili ulteriori ripercussioni per chi deve percorrere l’autostrada A1 tra il Casertano e l’area nolana.