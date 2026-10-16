Scuola Juve Stabia e freccia nell’attacco: Noletta è della Viribus Unitis

Un innesto di assoluto valore e prospettiva per il reparto avanzato della Viribus Unitis 1917. La società rossoblù ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Cristian Noletta, attaccante esterno e jolly d’attacco dotato di grande velocità, tecnica e fiuto del gol, pronto ad accendere il pubblico sommese e a mettere le proprie qualità al servizio del club.

Crescita nel vivaio Juve Stabia e l’esplosione sotto età

Il percorso di Noletta affonda le sue radici in uno dei settori giovanili più prestigiosi del panorama campano, quello della Juve Stabia. In maglia gialloblù, il neo-acquisto rossoblù ha compiuto tutta la trafila dall’Under 15 fino alla Primavera.

Proprio con la selezione Primavera è arrivata la sua consacrazione giovanile: giocando sotto età, Noletta si è laureato capocannoniere del torneo, sfoderando spiccate doti realizzative e attirando l’attenzione degli addetti ai lavori per il suo potenziale cristallino.

Un profilo d’attacco devastante: velocità e dribbling

Le caratteristiche di Cristian Noletta si sposano perfettamente con le esigenze tattiche della Viribus Unitis. Giocatore moderno e spregiudicato, fa di:

Accelerazione e velocità sul breve le sue armi da fuoco principali;

Abilità nell’uno contro uno per puntare l’uomo e creare costante superiorità numerica;

Lettura degli spazi negli ultimi metri per attaccare la profondità e concludere a rete.

Un profilo ideale per scompaginare i piani delle difese avversarie e regalare imprevedibilità alla manovra d’attacco rossoblù.

L’esperienza tra Serie D ed Eccellenza

Il passaggio al “calcio dei grandi” è stato una naturale conseguenza. Dapprima è arrivato il salto in Serie D con la maglia della Palmese, dove Noletta ha collezionato 12 presenze prima del rientro alla casa madre.

Successivamente, il giovane attaccante si è immerso nell’ostico campionato di Eccellenza campana, indossando le maglie di piazze blasonate come Battipagliese, Buccino Volcei, Santa Maria Cilento e Salernum Baronissi. Un bagaglio d’esperienza importante che ne ha tempra la personalità e affinato la maturità tattica.

L’AUGURIO DELLA SOCIETÀ: La Viribus Unitis 1917 dà un caloroso benvenuto a Cristian Noletta, augurandogli un’annata ricca di gol, soddisfazioni personali e traguardi prestigiosi da tagliare insieme in maglia rossoblù.