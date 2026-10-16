Venezia-Napoli, la gara speciale di Juan Jesus: da ex azzurro a baluardo della difesa lagunare

Non sarà una partita come le altre per Juan Jesus. Sabato 17 ottobre, alle ore 15:00, quando il fischio d’inizio di Venezia-Napoli echeggerà tra le sponde del Pier Luigi Penzo, il difensore brasiliano si troverà di fronte a un pezzo fondamentale del suo recente passato.

Una sfida intrisa di ricordi, emozioni e motivazioni personali per il centrale verdeoro, oggi perno della retroguardia a tre di Davide Nicola, ma per stagioni preziose risorsa e uomo spogliatoio all’ombra del Vesuvio.

Il legame con Napoli e il tricolore nel cuore

Arrivato a Napoli nell’estate del 2021 tra lo scetticismo generale, Juan Jesus ha saputo conquistare la piazza partenopea a suon di prestazioni solide, professionalità esemplare e un attaccamento alla maglia mai messo in discussione. Sempre farsi trovare pronto quando chiamato in causa, il classe ’91 ha vissuto da protagonista la cavalcata trionfale verso il terzo Scudetto azzurro, entrando di diritto nel cuore dei tifosi e nella storia del club.

Il suo condottiero e l’affetto della città lo hanno accompagnato fino al termine della sua esperienza all’ombra del Vesuvio, lasciando un ricordo indelebile fatto di serietà dentro e fuori dal campo.

Il presente in Laguna: la nuova sfida con il Venezia

Chiuso il capitolo partenopeo, Juan Jesus ha scelto di rimettersi in gioco con la maglia del Venezia, portando in dote tutta la sua esperienza internazionale e carisma in una squadra giovanissima che lotta per conquistare la salvezza in Serie A.

Per il tecnico Nicola, il brasiliano è diventato fin da subito un punto di riferimento imprescindibile: esperienza, senso della posizione e leadership per guidare la linea difensiva. Contro il Napoli, in un Penzo delle grandi occasioni, toccherà proprio a lui cercare di arginare il potenziale offensivo degli uomini di Massimiliano Allegri, dovendo fare i conti con clienti scomodi del calibro di Hojlund, McTominay e De Bruyne.

Novanta minuti senza sconti

I sentimenti e l’affetto per il recente passato resteranno inevitabilmente fuori dai novanta minuti di gioco. Per Juan Jesus sarà una partita dalle forti pulsioni emotive, ma l’obiettivo del baluardo brasiliano è chiarissimo: difendere i colori arancioneroverdi con la solita grinta per guidare il Venezia alla ricerca di un grande risultato contro i campioni e tentare l’impresa di giornata.