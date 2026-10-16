Cilento capitale del vino: ad Ascea il Congresso FISAR

Il Cilento si prepara ad accogliere sommelier e appassionati di vino provenienti da tutta Italia. Dal 23 al 25 ottobre 2026, Ascea Marina, in provincia di Salerno, ospiterà la 54ª edizione del Congresso Nazionale FISAR, affiancata dal Salone dei Vini della Magna Graecia, con degustazioni, masterclass e appuntamenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Tre giornate che uniranno cultura del vino, tradizioni mediterranee e valorizzazione del patrimonio storico e gastronomico campano, grazie all’organizzazione della Delegazione FISAR Salerno A.P.S.

Il Congresso Nazionale FISAR

La Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, fondata in Toscana nel 1972, riunirà nel Cilento delegazioni e rappresentanti provenienti da diverse regioni italiane.

Il Congresso rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della vita associativa della Federazione, con momenti di formazione, confronto e approfondimento dedicati al mondo della sommellerie.

Nel programma figurano anche il concorso per il Miglior Sommelier dell’Anno, previsto sabato 24 ottobre, e l’assemblea elettiva di domenica 25, durante la quale saranno rinnovati gli organi nazionali della FISAR.

Il Salone della Magna Graecia

Accanto al Congresso, l’Olimpia Cilento Resort & Spa di Ascea Marina ospiterà il Salone dei Vini della Magna Graecia, un percorso dedicato alle produzioni enologiche e agroalimentari legate alla storia e alle tradizioni del territorio.

L’iniziativa proporrà banchi d’assaggio, degustazioni e masterclass, con particolare attenzione ai prodotti tipici della Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

L’obiettivo è creare occasioni d’incontro tra produttori, operatori del settore e appassionati, raccontando attraverso il vino il legame tra cultura, paesaggio e identità locale.

Gli orari delle degustazioni

Il Salone aprirà venerdì 23 ottobre alle ore 16, con l’inaugurazione e i saluti delle autorità. Alle 18 è prevista la prima masterclass, mentre la chiusura della giornata è fissata alle 19.

Sabato 24 ottobre, apertura alle 11, con due masterclass in programma alle 12 e alle 18. Chiusura alle 19.

Domenica 25 ottobre, il Salone sarà nuovamente accessibile dalle 11, con masterclass alle 12 e alle 16. La manifestazione si concluderà alle 18.

Alla scoperta delle eccellenze campane

Il Congresso sarà anche un’occasione per conoscere da vicino alcune delle realtà produttive e culturali della Campania.

Venerdì 23 ottobre i partecipanti visiteranno il Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, mentre sabato 24 ottobre il programma prevede un itinerario nel Cilento, con tappe al Museo della Dieta Mediterranea, ad Acciaroli e al frantoio Nuovo Cilento.

Sempre sabato si svolgeranno il concorso per il Miglior Sommelier dell’Anno e la cena di gala con le premiazioni.

Un’occasione per il Cilento

Ospitare il Congresso Nazionale FISAR significa offrire al territorio cilentano una vetrina nazionale, capace di mettere in relazione il settore vitivinicolo con il turismo, la ristorazione e le produzioni agroalimentari.

La manifestazione punta a valorizzare il patrimonio della Magna Graecia, trasformando Ascea Marina in un luogo d’incontro tra tradizione enologica, formazione e promozione territoriale.