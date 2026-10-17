Napoli, inseguimento mozzafiato ai Camaldoli: arrestato 47enne dopo fuga pericolosa

Un controllo dei carabinieri si è trasformato in un pericoloso inseguimento nella zona dei Camaldoli, a Napoli, durante la notte tra il 16 e il 17 ottobre. Un automobilista di 47 anni ha ignorato l’alt dei militari, tentando la fuga. Al termine dell’intervento, l’uomo è stato arrestato e un carabiniere ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

La fuga ai Camaldoli

L’episodio è avvenuto quando i carabinieri della compagnia Vomero hanno tentato di fermare un’automobile per un controllo nella zona di piazza Nazareth e via Camaldolilli.

Il conducente, anziché arrestare la marcia, ha accelerato per sottrarsi al controllo, dando inizio a un inseguimento lungo le strade della zona.

Durante la fuga, dall’automobile è stato anche lanciato un oggetto contundente.

Il fermo e le lesioni

Dopo alcuni minuti, i militari sono riusciti a raggiungere e bloccare il conducente, non senza difficoltà.

Nel corso dell’intervento, uno dei carabinieri è rimasto ferito, riportando lesioni per le quali è stata stabilita una prognosi di tre giorni.

L’uomo fermato è un 47enne già noto alle forze dell’ordine, successivamente arrestato.

Le accuse al conducente

Il 47enne si trova ora in attesa di giudizio e deve rispondere delle accuse di fuga pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ad agente di polizia giudiziaria nell’adempimento delle proprie funzioni.

L’intervento si è concluso con l’arresto dell’automobilista e il ferimento di uno dei militari impegnati nel controllo.