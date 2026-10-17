Carrarese-Modena, le probabili formazioni

Due squadre ai poli opposti della classifica

Il confronto mette di fronte una squadra in cerca di risposte e una che vola. I gialli sono al terzo posto con 13 punti, mentre i toscani sono terzultimi, insieme alla Sampdoria, a quota 4. Il divario è netto, ma sulla carta un’insidia per il Modena non manca.

Come arriva la Carrarese

I numeri della stagione sono pesanti: 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte. Qualcosa però è cambiato nella sosta. Pagliuca, che aveva iniziato la stagione all’Empoli, ha sostituito Cioffi sulla panchina apuana. La risposta del campo è stata immediata: successo per 2-0 sul campo del Padova. Secondo chi segue la squadra, dopo la pausa la Carrarese è sembrata un’altra squadra.

Adesso l’obiettivo è sbloccarsi anche davanti ai propri sostenitori. Sul piano tattico, il nuovo tecnico ha scelto il 3-5-2, che dovrebbe essere confermato anche contro il Modena.

Come arriva il Modena

Il Modena di Daniele Galloppa ha un ruolino da alta classifica: 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L’ultimo turno ha confermato la capacità di rimontare e lottare: vittoria per 3-2 contro il Verona. Galloppa è un tecnico emergente con ottimi numeri, ha vinto Coppa Italia e campionato con la Fiorentina Primavera.

Le sfide nella sfida

C’è un tema affascinante: tra le fila toscane giocano gli ex Abiuso e Schiavi. Per un altro ex, Bonfanti, la partita non ci sarà: è assente per infortunio, come Dagba. Tra i canarini mancano Sersanti e Manquant, con dubbi su Adorni e Bozhanaj. Dalla lista dei convocati, però, risulta assente solo Adorni.

I precedenti recenti

Gli ultimi due incroci raccontano una sfida equilibrata ma con il Modena in vantaggio:

Ottobre 2025: Carrarese–Modena 0-0, in una partita sporca con poche occasioni.

Febbraio 2026: Modena 2-0 Carrarese.

Le probabili formazioni

Carrarese (3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Belloni, Braunoder, Schiavi, Parlanti, Rouhi; Rubino, Abiuso. Allenatore: Pagliuca.

Modena (4-3-3): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling (in ballottaggio con Folino), Zampano; Bianco, Brugman, Santoro; Olzer, Caso, Azzi. Una variante indicata da altre fonti prevede un modulo speculare, il 3-5-2, con Ambrosino e Caso in attacco. Belotti, già a quota due gol, dovrebbe partire ancora dalla panchina. Allenatore: Galloppa.

Le chiavi tattiche

La spinta del nuovo corso. La Carrarese gioca tra le mura amiche e ha ritrovato fiducia. Un secondo risultato utile consecutivo darebbe ossigeno a una classifica che altrimenti diventa preoccupante.

Il peso dei tre centrocampisti. Brugman e Santoro cercheranno di dettare i ritmi per il Modena, mentre Schiavi e Braunoder faranno lo stesso per la Carrarese. Chi vince la battaglia in mezzo impone il proprio gioco.

La velocità delle ripartenze. Il Modena può contare sulla rapidità di Olzer, Caso e Azzi per colpire una difesa che ha subito parecchio. La Carrarese deve restare compatta e sfruttare le palle inattive.