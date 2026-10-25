Calciomercato Gladiator arriva Massimiliano Montuori

Il Gladiator 1924 rinforza il proprio reparto arretrato e piazza un innesto di grande spessore ed esperienza: il club nerazzurro ha infatti comunicato ufficialmente l’ingaggio del difensore centrale Massimiliano Montuori.

Fisicità e temperamento al servizio dei nerazzurri

Originario di Nocera Inferiore, Montuori è un difensore centrale classe ed estro di 188 centimetri, un vero e proprio corazziere capace di fare la differenza nel gioco aereo, nei contrasti e nella marcatura a uomo. Fisicità imponente, gran senso della posizione e temperamento da vendere sono i tratti distintivi di un profilo pronto a dare solidità e leadership al pacchetto difensivo.

Un curriculum di spessore: oltre 200 presenze in Serie D

Cresciuto nel settore giovanile della Cavese, Montuori vanta un percorso di lungo corso nel massimo campionato dilettantistico nazionale. Nel corso della sua carriera in Serie D ha collezionato ben 226 presenze e 11 reti, vestendo le maglie di numerose piazze storiche e ambiziose: Picerno, Madrepietra Daunia, Portici, Nocerina, Marsala, Gelbison, San Nicolò Notaresco, Vastogirardi, Ravenna, Aglianese, Ischia, Puteolana, Heraclea e Santegidiese.

Le prime parole: “Entusiasmo travolgente, ritrovo mister Farina”

Visuale chiara e motivazioni altissime per il nuovo acquisto nerazzurro, che si è presentato così ai suoi nuovi tifosi:

“Arrivo in una piazza importante e sono felice della scelta. Ho trovato un ambiente dove c’è molto entusiasmo, con giovani di prospettiva e calciatori più esperti con cui avevo già condiviso il campo. Inoltre ritrovo mister Farina, che ho già avuto in passato: sarà un onore indossare la maglia di questo club.”

Subito un incrocio dal sapore speciale

Il destino ha riservato a Montuori un esordio dalle forti emozioni: la prima chiamata con la maglia del Gladiator coincide infatti con la sfida contro la Nocerina, squadra della sua città natale e di cui è anche un doppio ex.

“Mi sono allenato subito e sono a completa disposizione del mister. Sicuramente sarà una partita molto sentita a livello personale, ma se verrò chiamato in causa darò il massimo pensando unicamente al Gladiator e a fare il bene di questa maglia.”