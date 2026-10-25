Tris di acquisti per la Siano Calcio: ufficiali tre nuovi innesti giovanili

Mercato in fermento per la Siano Calcio, che cala il tris e rinforza la rosa a disposizione dello staff tecnico con tre acquisti di prospettiva e grande qualità. La società ha annunciato ufficialmente l’arrivo di tre giovani talenti pronti a portare freschezza, entusiasmo e determinazione alla causa dei colori sociali.

Un portiere di prospettiva e due rinforzi tra difesa e centrocampo

Il primo volto nuovo tra i pali è Emanuele Agovino, portiere classe 2008. Proveniente dall’Atletico Pagani, Agovino vanta già un percorso formativo importante nei settori giovanili di piazze blasonate come Turris, Sarnese e Nocerina.

Per il reparto arretrato la Siano Calcio si assicura Luca Della Rocca, terzino classe 2007. Cresciuto nei vivai di Salernitana e Cavese, Della Rocca porta in dote anche una preziosa esperienza nel campionato di Serie D vissuta con la maglia del Senigallia.

Infine, a centrocampo arriva Francesco Orrico, mediano classe 2007 proveniente dal Città di Campagna, con un bagaglio di esperienze pregresse maturate con Ebolitana e Gelbison.

Entusiasmo per la nuova stagione

Con questi tre innesti la società punta forte sulla linea verde e sulla voglia di emergere dei giovani. Tutti e tre i calciatori si sono detti pronti e motivati a mettersi subito in gioco per difendere la maglia e dare il massimo contributo per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.