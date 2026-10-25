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Ischia Isola Verde, colpo a centrocampo: ufficiale l’arrivo di Mattia Vitale

Gianluca Apicella
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Importante rinforzo per la mediana dell’Ischia Isola Verde: la società gialloblù ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Mattia Vitale, centrocampista classe 2004, che entra a far parte della rosa a disposizione dello staff tecnico per la stagione 2026/27.

Un profilo di qualità e grande esperienza

Originario di Castellammare di Stabia, il ventiduenne mediano è cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia. Nonostante la giovane età, Vitale vanta già un bagaglio di esperienze di assoluto rilievo tra i professionisti e nei principali campionati dilettantistici nazionali.

In Serie C ha vestito le maglie di Audace Cerignola e Monopoli, dimostrando personalità e sostanza nella terza serie. Nel suo percorso figura anche la prestigiosa piazza di Catania, oltre alle significative esperienze in Serie D con le maglie di Pompei e Giulianova.

Il numero 25 per la mediana gialloblù

Con l’innesto di Vitale, l’Ischia si assicura un elemento di grande qualità e dinamismo, pronto a portare entusiasmo e valore aggiunto alla manovra della squadra in vista del campionato.

Il neo acquisto ha già scelto la sua nuova divisa: Mattia Vitale indosserà la maglia numero 25.

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