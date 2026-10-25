Il guardiano sulla linea: Tommaso Maggioni, l’eroe poco silenzioso della Juve Stabia

Nelle serate in cui si vince di misura su un campo difficile come quello di Cremona, la differenza tra tre punti d’oro e un amaro pareggio la fanno i dettagli. E il dettaglio più grande, più nitido ed eroico della notte dello “Zini” porta il nome e il cognome di Tommaso Maggioni.

Se la copertina dell’incontro spetta di diritto alla magia di Bellich e agli interventi felini di Ante Vukovic, il premio di “salvatore della patria” va senza dubbio al terzino azzurro, protagonista di una prova difensiva di rara intensità, intelligenza e abnegazione.

Il miracolo sulla linea: il gesto che vale un gol

L’episodio chiave della sua partita — e forse dell’intero match — arriva nel corso del primo tempo, nel momento di massimo sforzo della Cremonese. I padroni di casa si distendono con una combinazione da applausi: tacco illuminante di Licina per Berti, che calcia a botta sicura in piena area di rigore con Vukovic ormai battuto.

Sembra il gol del pari già fatto, ma sul pallone si avventa con un riflesso prodigioso Tommaso Maggioni. Un salvataggio sulla linea provvidenziale ed eroico, un gesto tecnico e mentale che spazza via la minaccia e mantiene la Juve Stabia in vantaggio. Un intervento da consegnare ai libri di tassi tattici della gara: un gol fatto a tutti gli effetti, ma evitato con il cuore e con i denti.

Puntuale, solido e glaciale nella ripresa

Ma la prestazione di Maggioni non si è esaurita in quel singolo lampo di eroismo. Durante tutti i novanta minuti, il difensore ha garantito un apporto difensivo di altissimo livello. Sempre puntuale e pulito nelle diagonali di chiusura, ha disinnescato le iniziative avversarie sulla sua corsia con grande senso della posizione.

Nella ripresa, quando la Cremonese ha alzato la pressione gettando nella mischia tutti gli attaccanti a disposizione, Maggioni ha indossato l’elmetto. Sotto il gran pressing grigiorosso non ha mai perso la testa: ha spazzato palloni scottanti, ha chiuso gli spazi con determinazione e si è concesso il “lusso” di concedere solo un calcio d’angolo nei momenti di massima sofferenza.

Una certezza per mister De Giorgio

In una squadra che fa del gruppo e dell’organizzazione le sue armi migliori, la partita di Tommaso Maggioni rappresenta l’emblema dello spirito della Juve Stabia: spirito di sacrificio, attenzione maniacale e capacità di farsi trovare pronti nel momento del bisogno.

Una prestazione da incorniciare che conferma quanto il terzino sia un pilastro fondamentale per la difesa di mister De Giorgio, capace di unire quantità, qualità e… miracoli sulla linea di porta.