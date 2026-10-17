Cambio di guida al Giugliano: Di Napoli sollevato dall’incarico, club al lavoro sul sostituto

Un vero e proprio scossone nell’ambiente gialloblù. Attraverso una nota dai toni sintetici ma perentori, il Giugliano Calcio 1928 ha comunicato ufficialmente di aver sollevato Raffaele Di Napoli dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Un ribaltone societario che non si ferma alla sola figura del primo allenatore. Contestualmente, la dirigenza tigrotta ha reso noto di aver interrotto il rapporto di collaborazione anche con l’allenatore in seconda, Alessandro Tatomir, azzerando di fatto la guida tecnica della squadra.

Il comunicato del club

Nel messaggio diffuso dai propri canali ufficiali, la società ha voluto comunque rivolgere un saluto di rito ai due tecnici uscenti:

“La società ringrazia entrambi per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurando loro le migliori fortune personali e professionali.”

Panchina da riempire: ore decisive per il futuro

La decisione matura al culmine di una riflessione interna da parte dei vertici societari, intenzionati a dare una scossa immediata all’ambiente per invertire il trend e ritrovare continuità di risultati e prestazioni.

Nelle prossime ore sono attesi sviluppi decisivi per capire a chi verrà affidata la panchina del Giugliano. La dirigenza è già al lavoro per vagliare i profili dei possibili sostituti capaci di raccogliere un’eredità pesante e guidare i gialloblù verso gli obiettivi stagionali.