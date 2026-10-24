Cremonese-Juve Stabia 1-1: battaglia, emozioni e punto d’oro allo ‘Zini’ nella gara del 13 aprile 2025

Non solo la semifinale play off, la Juve Stabia contro la Cremonese anche in campionato con un esito decisamente diverso. Era il 13 aprile del 2025

È stata una partita intensa, vibrante e ricca di colpi di scena quella andata in scena allo Stadio Giovanni Zini. Cremonese e Juve Stabia si sono divise la posta in palio chiudendo sul 1-1 un match combattuto dal primo all’ultimo secondo, trasformandosi in un vero e proprio spot per la Serie B. La grinta, la determinazione e la qualità messe in campo da entrambe le formazioni hanno dato vita a uno spettacolo avvincente che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino al triplice fischio.

Adorante e la forza delle Vespe

Dopo un primo tempo giocato sul filo dell’equilibrio, la partita si è accesa definitivamente nella ripresa. La Juve Stabia ha messo in mostra una straordinaria organizzazione tattica e una tenacia encomiabile, dimostrandosi capace di resistere nei momenti di massima pressione e di ripartire con grande lucidità.

A sbloccare la gara ci ha pensato il solito Andrea Adorante, sempre più principe, trascinatore e leader indiscusso del gruppo gialloblù. Il suo gol ha mandato in estasi il settore ospiti e ha aperto la strada a una fase di gioco in cui il tempo sembrava scorrere come alleato prezioso per la formazione di Pagliuca, impeccabile nella gestione del vantaggio.

La reazione grigiorossa e la zampata di Bonazzoli

La Cremonese ha fatto valere la propria ambizione, la spinta del pubblico di casa e la qualità della rosa. Johnsen si è rivelato un fattore determinante per spezzare l’equilibrio della manovra, ma a fare la differenza per mister Stroppa sono stati i cambi dalla panchina.

Proprio quando i piani delle Vespe sembravano ormai orientati al bottino pieno, è arrivata la zampata decisiva di Federico Bonazzoli: subentrato a gara in corso, l’attaccante si è confermato ancora una volta un calciatore di categoria superiore, trovando la deviazione vincente che ha riportato il punteggio in parità. Nel finale non sono mancate le emozioni da cardiopalma, come l’enorme occasione capitata sui piedi di Mosti, sventata soltanto da un provvidenziale salvataggio sulla linea di Ravanelli.

Un pareggio che fa storia e classifica

Il triplice fischio ha sancito un 1-1 che ha premiato il cuore e il valore di due squadre capaci di dare tutto in campo. Se per la Juve Stabia è rimasto un pizzico di rammarico per una vittoria sfumata nel finale, il punto conquistato allo Zini ha confermato la maturità e la forza del gruppo campano. Per la Cremonese si è trattato di un pareggio di carattere, ottenuto contro un avversario mai domo.

Cremonese e Juve Stabia sono uscite dal terreno di gioco a testa altissima, regalando agli appassionati una serata di autentica passione e grande calcio.