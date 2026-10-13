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Entella-Juve Stabia, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo: sanzionati Kumi e il DS Stefanelli

Gianluca Apicella
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Non si placano le polemiche attorno al match tra Virtus Entella e Juve Stabia. A margine di una gara accesissima e ricca di episodi discussi, sono arrivate puntuali le decisioni del Giudice Sportivo, che hanno confermato la linea dura nei confronti dei tesserati coinvolti.

Al centro dell’attenzione è finito l’episodio che ha visto protagonista Kumi. Il Giudice Sportivo ha ratificato la decisione dell’arbitro valutando l’azione come simulazione: per il calciatore è arrivata la conferma del cartellino giallo unita a una multa di 1.500 euro. Un provvedimento che mette la parola fine alle proteste del post-partita sulla regolarità dell’intervento.Niente sconti neanche per i dirigenti: il Direttore Sportivo Stefanelli è stato sanzionato con due giornate di squalifica. Il provvedimento punisce le proteste e l’atteggiamento tenuto nei confronti della terna arbitrale durante la convulsa fase di gara e nel post-partita.

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