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Michele Califano è il nuovo allenatore della Virtus Stabia: esperienza e determinazione per la panchina biancoazzurra

Gianluca Apicella
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Nuovo capitolo in casa Virtus Stabia. Con una nota ufficiale, la società ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Michele Califano. Un profilo esperto e carismatico, pronto a calarsi nella nuova realtà biancoazzurra con entusiasmo, determinazione e una chiara visione di gioco.

Un curriculum ricco tra D, Eccellenza e settori giovanili

Califano approda a Castellammare di Stabia forte di una lunga carriera maturata su diverse panchine del calcio campano e del centro-sud. Tra le tappe più significative del suo percorso spicca l’esperienza al Savoia nel ruolo di vice allenatore, oltre alle guide tecniche di piazze importanti come Terzigno, Marchesa Poggiomarino, San Vito Positano, Palmese, Puteolana, Isernia e Pro Pagani. A completare il suo bagaglio c’è anche il lavoro con la formazione Berretti della Nocerina, testimonianza della sua capacità di valorizzare anche i giovani talenti.

Obiettivi e idee di calcio

Il nuovo allenatore è pronto a mettersi subito al lavoro sul campo per trasmettere al gruppo la propria filosofia tattica e il proprio carattere. L’obiettivo comune, condiviso con la dirigenza, è quello di lavorare giorno dopo giorno per onorare la maglia, creare un’identità forte e raggiungere traguardi importanti.

“La società dà il benvenuto a mister Michele Califano e gli augura buon lavoro, con l’auspicio di vivere insieme una stagione ricca di soddisfazioni.”

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